Senai e governo do ES vão ofertar 273 vagas gratuitas para cursos técnicos

28 de abril de 2023

Bolsas serão para os cursos de manutenção automotiva, eletrotécnica e eletromecânica

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Espírito Santo (Senai ES) e o governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), vão ofertar 273 vagas gratuitas em cursos técnicos. As bolsas de estudo serão oferecidas por meio do programa Bolsa Técnica e as aulas realizada em cinco cidades do Estado.

As vagas disponíveis serão para três cursos: manutenção automotiva, eletrotécnica e eletromecânica. As oportunidades estão distribuídas entre as unidades do Senai de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Serra e Vitória. Os cursos de nível técnico terão duração de 24 meses cada.

Foto divulgação SENAI ES.

A assinatura do convênio aconteceu nesta quinta-feira (27), na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), e contou com a participação do governador do Estado, Renato Casagrande, do vice-governador, Ricardo Ferraço, do secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, da presidente da Findes, Cris Samorini, e do vice-presidente da Findes Eduardo Dalla Mura. Também participaram da cerimônia o deputado estadual Tyago Hoffmann, além de outras autoridades, empresários e representantes de sindicatos filiados à Federação. O valor total da contratação é de R$ 2,7 milhões.

A presidente da Findes, Cris Samorini, lembra que a qualificação dos trabalhadores é uma demanda permanente da indústria, que busca por profissionais cada vez mais capacitados. “A Findes, por meio do Senai, está sempre em busca de aumentar o seu diálogo junto ao setor produtivo, para entender sua demanda por trabalhadores, e ao Poder Público, para ampliar a qualificação profissional. Todos os dias, o Senai ES entrega 27 profissionais de excelência ao mercado, sendo que, apenas neste ano, serão ofertadas mais de 27 mil vagas. A educação profissionalizante estimula a produtividade das empresas e o desenvolvimento por todo o Espírito Santo, além de transformar em realidade muitos sonhos! Por isso, parcerias como essa com o governo do Estado, por meio da Secti, são tão importantes”, enfatiza.

O governador do Estado, Renato Casagrande, explica que o Estado vai avançar muito na educação profissional porque ela é uma necessidade da indústria capixaba. “Vamos chegar perto de 30 mil vagas por ano no ensino médio concomitantemente com o ensino profissional, e o Senai faz parte desse trabalho. A indústria é a nossa atividade mais estratégica para o desenvolvimento. Nenhum país tem soberania se não tiver uma indústria forte. A soberania de um estado passa por uma indústria forte, com bom ambiente de negócios, além de ter foco na inovação e na incorporação de tecnologia. Estamos felizes com tudo que estamos construindo. Sabemos dos desafios enormes pela frente, mas estamos na direção certa”, complementa o governador Casagrande.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, aponta que os cursos e municípios estão sendo definidos conforme os arranjos produtivos locais, as necessidades de desenvolvimento do Estado e em consonância com as premissas de atuação e o plano de Governo do Espírito Santo.

“O processo seletivo atenderá a critérios a serem definidos em edital próprio. No ato da inscrição, os candidatos deverão optar pelo município e o curso de sua preferência. Neste caso, do ato de hoje, estaremos ofertando cursos que atenderão à demanda da indústria capixaba, proporcionando mais emprego e renda aos capixabas”, comenta Lamas.

O Bolsa Técnica integra o Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES, que reúne e organiza políticas estaduais de educação profissional, de níveis técnico e superior, por meio da educação presencial e à distância, além da pesquisa, da extensão e da inovação.

foto Hélio Filho