SENAR abre processo seletivo para cursos técnicos gratuitos

today4 de janeiro de 2023 remove_red_eye67

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-ES) está com inscrições abertas, até o dia 19 de janeiro, para os cursos gratuitos de Formação Técnica ofertados pela instituição. No Espírito Santo, são 125 vagas distribuídas entre os cursos de Técnico em Agronegócio, Técnico em Zootecnia e Técnico em Fruticultura.

Os cursos são gratuitos, com duração de até 2 anos e meio, e contam com atividades educacionais a distância e presenciais, nos polos localizados em Cachoeiro de Itapemirim, Domingos Martins e Rio Bananal. Os interessados em se candidatar precisam ter concluído o Ensino Médio.

A pedagoga da Formação Técnica do SENAR-ES, Tiara Ceruti, conta que, antes mesmo de concluir o curso técnico, o aluno recebe duas certificações intermediárias relativas ao curso para alavancar o seu currículo. “Ao concluir a formação, ele terá em mãos um certificado com a marca SENAR, que é a maior escola da terra, homologado pelo Ministério da Educação e válido nacionalmente. Embora a maior parte da carga horária dos cursos seja de ensino a distância, é no polo de apoio presencial que os e as estudantes farão atividades práticas e avaliativas, além de revisão do conteúdo teórico”, afirma.

Para realizar a inscrição é só acessar: www.etec.senar.org.br.