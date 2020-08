Sergio Vidigal destina mais de R$ 60 milhões em recursos para a Serra em 2020

today24 de agosto de 2020 remove_red_eye28

O deputado federal Sergio Vidigal (PDT-ES) destinou mais de R$ 60 milhões em recursos para o município da Serra, ao Orçamento Geral da União (OGU) de 2020.



Em ofício encaminhado à Prefeitura da Serra, Sergio Vidigal informou que foram destinados R$ 60.464.628,00, para diversas áreas.



O comunicado de Vidigal ao executivo ratifica informações concedidas em fevereiro deste ano, quando naquela oportunidade as verbas para o município totalizavam R$ 57.845760,00.



Isso porque, por impedimentos técnicos, algumas instituições ficaram impedidas de irem adiante com suas propostas a serem contempladas pelos ministérios.



“Sendo assim, realocamos esses recursos para atender outras entidades, igualmente importantes no atendimento à população da Serra”, disse o deputado.



Investimentos

Uma tão sonhada obra para os serranos é o Contorno do Mestre Álvaro. Para este empreendimento foram aplicados R$ 53.185.760,00.



Na saúde, será atendida a Unidade Básica de Saúde (UBS), do Bairro Planalto Serrano do Bloco A com R$ 155 mil, para a aquisição de ultrassom e equipamentos. Outros R$ 130 mil serão para Unidade Regional de Saúde do Bairro Feu Rosa, beneficiado com um ultrassom.



Também será adquirido um castramóvel de R$ 637.934,00. A saúde vai receber recursos ainda para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), que contará com R$ 350 mil.



Já o valor para a educação será para beneficiar o Instituto Federal do Espírito Santo, campus Serra. Os R$ 1.495.000,00 serão para a segunda etapa do ginásio poliesportivo da instituição.



Na cultura, a economia criativa será contemplada a fim de capacitar empreendedores culturais “Trilhas Criativas”, com R$ 300 mil.



Na área social, os investimentos serão para a estruturação da produção, comercialização e consumo de empreendimentos de economia solidária (R$ 580 mil); recursos voltado para os catadores de materiais recicláveis (R$ 300 mil); Lar Semente do Amor, que vai ganhar um micro-ônibus, (R$ 320 mil); Associação Pestalozzi, recurso para investimento e custeio, (R$ 380 mil); Centro Social São José de Calasanz – obra social Itaka Escolápios, custeio, (R$ 200 mil).



Ainda no social, será beneficiada a Associação Lar da Terceira Idade Professor Coelho Sampaio, aquisição de máquina lavadora industrial, (R$ 100 mil); Projeto Sol, Instituição Criança “Somos o Amanhã”, recursos para custeio, (R$ 250 mil); abrigo de idosos Abel Lino Portela (Jardim Limoeiro – Serra), custeio, (R$ 280 mil); Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança, Circuito Muribeca, (R$ 200 mil).



O esporte também será beneficiado com R$ 100 mil para a preparação e capacitação de atletas.



E ainda tem verba para incentivar o agronegócio. São R$ 500 mil para a Associação de Produtores Rurais da Serra, que contarão com a casa do produtor.