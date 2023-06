Serra abre processo seletivo para área da saúde para níveis médio e técnico

A prefeitura da Serra abriu, nesta quarta-feira (31), um novo processo seletivo que visa contratar profissionais de níveis médio e técnico para a saúde do município.

A seleção oferta vagas para os cargos de auxiliar de saúde bucal e técnico em laboratório. Os salários chegam a R$ 1.414,00, além de insalubridade e tíquete alimentação de R$ 650,00.

De acordo com o edital, as vagas são para cadastro reserva e os candidatos classificados serão chamados de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde da Serra (Sesa). Os dois cargos exigem ensino médio completo e curso de nível técnico na área selecionada.

As inscrições foram abertas às 8 horas desta quarta-feira e seguem até às 23h59 do dia 5 de junho. Os candidatos precisam acessar o site de seleção da prefeitura da Serra e realizar o cadastro.

Para o cargo de auxiliar de saúde bucal, é necessário ensino médio completo, curso de auxiliar de saúde bucal ou de consultório dentário, registro no conselho de classe e experiência profissional de seis meses comprovada.

Já a vaga de técnico em laboratório pede ensino médio completo, curso técnico de análises clínicas ou patologia clínica, registro no conselho de classe e experiência comprovada de seis meses. A carga horária para os dois cargos é de 30 horas semanais e o salário ofertado é de R$ 1.414,00, além de insalubridade de 20% e tíquete alimentação de R$ 650,00.

Confira o EDITAL AQUI