SERRA | DER vai dar ordem de serviço em obra da ES-010 na semana que vem

today2 de dezembro de 2020 remove_red_eye45

Agora é pra valer! O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) anunciou, em primeira mão, do plenário da Assembleia Legislativa, hoje (02/12), que a obra de revitalização da ES-010, com extensão de 7,52 km, no trecho que compõe a avenida Abdo Saad vai, enfim, sair do papel.

É que o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que a ordem de serviço da obra, que promete transformar a região da Grande Jacaraípe, está prevista para ser dada na semana que vem.

O investimento, que será realizado pelo governo do Estado e está orçado em R$ 37,9 milhões, compreende o trecho que se estende da Curva da Baleia à Praia de Capuba. A empresa vencedora é a Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora.

Haverá a elaboração do projeto básico e executivo e a execução das obras de terraplanagem, drenagem, pavimentação, reforço ou recuperação da estrutura da ponte sobre o rio Jacaraípe, duplicação do trecho entre a avenida Guaianazes e a Praia de Capuba, além da sinalização rodoviária.

Bruno solicitou ao diretor-presidente do DER, Luiz Cesar Maretto, que apresente o projeto e o cronograma das obras, para informar os moradores e comerciantes.

“É uma obra importantíssima para o turismo e mobilidade urbana. O asfalto lá é antigo, da década de 80, e foi apelidado de ’50 tons de cinza’, mas agora teremos uma nova Abdo Saad. Com a obra concretizada, será um dever cumprido”, comemorou Bruno.