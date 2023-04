SERRA | Empreendedor vai poder acessar serviços por aplicativo

A prefeitura da Serra deu o pontapé inicial para a implantação do espaço virtual para o empreendedor. Por meio do aplicativo, o Microempreendedor Individual (MEI) terá acesso a diversos serviços públicos na palma da mão.

A primeira reunião para alinhamento da implementação da novidade aconteceu na quinta-feira (13), e contou com a presença de técnicos da administração e de um dos membros da equipe que desenvolveu o aplicativo, Jacques Douglas Danzi.

O espaço virtual para empreendedores foi a proposta vencedora do 1º Desafio de Inovação da Serra. O concurso estipula que as ideias ganhadoras do 1º, 2º e 3º lugares da competição poderão ser implantadas no município.

O secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia da Serra, Pedro Trindade, comenta que a inovação é uma das estratégias que o município vem perseguindo para ofertar um serviço a cada dia mais ágil e de qualidade para os munícipes. “Esse aplicativo é uma oportunidade de termos respostas em tempo real, facilitando a vida do empreendedor que poderá acessar o serviço de onde estiver”, comenta Pedro.

Espaço virtual

Por meio do aplicativo, os empreendedores de pequeno porte poderão resolver diversas demandas de forma intuitiva e simplificada. Além de gerar agilidade, a medida vai evitar que o MEI tenha de ir pessoalmente ao Ciampe, como acontece atualmente.

O aplicativo vai oferecer soluções como a possibilidade de acompanhar os Documentos de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) pagos, os vencidos e os que estão para vencer, tornando a emissão do documento mais fácil e intuitiva. Além disso, é possível realizar a Declaração Anual do MEI diretamente pelo aplicativo. Nesse caso ainda, se o usuário cadastrar suas movimentações mensais, a declaração pode ser feita automaticamente no ano seguinte.

Jacques Douglas Danzi ainda explica que o aplicativo oferece um chat para atendimento virtual e também agendamento de atendimento presencial quando necessário.

Próximos passos

O próximo passo para implantação da ideia inovadora será a assinatura do Termo de Cooperação técnica entre a prefeitura e os desenvolvedores do aplicativo, que disporá sobre os direitos e obrigações de cada parceiro. Será apresentado também um Plano de Trabalho, que contará com as ações e prazos para implantação de fato do aplicativo.

O munícipe poderá baixar gratuitamente o espaço virtual para empreendedores na loja de aplicativos.

foto divulgação – Djeisan Maria/PMS