SERRA | Estado entrega unidade do Corpo de Bombeiros e 40 novas viaturas para Corporação

Estado entrega unidade do Corpo de Bombeiros e 40 novas viaturas para Corporação

today10 de dezembro de 2020 remove_red_eye29

O Governo do Estado realizou, na manhã dessa quinta-feira (10), a inauguração da nova sede da 2ª Companhia do 6° Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, no bairro Camará, na Serra. Durante o evento, foram entregues 40 novas viaturas leves, que serão distribuídas para todas as regiões do Espírito Santo.

A solenidade contou com a participação do governador Renato Casagrande e da vice Jaqueline Moraes. A nova unidade padrão obedece a um projeto que é adequado aos preceitos de arquitetura sustentável, eficiência energética e qualidades social, funcional e econômica.

Com uma área de 1500 metros quadrados, distribuída por dois pavimentos, o investimento total foi de R$ 2.980.000,00, com recursos oriundos do Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar (Funrebom).

A unidade dispõe de sistema de reaproveitamento da água da chuva e da luz solar. O local ainda foi preparado para atendimento ao público, por meio da Seção de Atividades Técnicas (SAT), que é responsável por vistorias e análises de projetos de prevenção a incêndio e pânico.

O primeiro pavimento da construção é dividido em sala de instrução, recepção, almoxarifado, academia, sala de apoio e expurgo. No segundo pavimento existem seis alojamentos e vestiários masculinos e femininos, sala de reuniões, sala administrativa, sala de comando, refeitório, recreação e cozinha.

“Uma sede que dá dignidade ao trabalho dos Bombeiros e que permite que o cidadão seja muito bem atendido. Estamos criando um centro de treinamento na parte de trás da sede aqui no Batalhão da Serra para atender a todos os bombeiros e para que seja uma referência”, afirmou o governador.

Casagrande prosseguiu: “No Quartel do Comando dos Bombeiros estamos criando o Centro Integrado de Gestão de Riscos Naturais, uma obra importantíssima, pois de tempos em tempos temos chuva em excesso ou seca extensa. Em nosso governo passado construímos as bases de Guaçuí, Anchieta e Cariacica. Vamos começar Colatina e São Mateus em breve. Estamos estruturando nossas forças de segurança para que possam exercer sua função com excelência. Agora na pandemia, os bombeiros estão se mostrando ainda mais fundamentais, pois estão fazendo a fiscalização em conjunto com a Polícia Militar e as guardas municipais e elaborando nosso Mapa de Gestao de Risco.”

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, destacou que essa é mais uma ação do Governo dentro do Programa Estado Presente em Defesa da Vida:

“Estamos buscando a reestruturação das Corporações e, mesmo em um ano de pandemia, não deixamos de realizar as entregas, com transparência e a participação de todos. O governador Renato Casagrande está reinventando a Segurança Pública do Espírito Santo. Ontem iniciamos os cursos de formação da Polícia Militar, que estavam parados há seis anos, e depois de 27 anos tivemos entrada de oficiais médicos. Tivemos ainda entregas de viaturas, reformas de unidades, investimentos em infraestrutura, com previsão de mais de R$ 400 milhões e é importante contextualizar. A comunidade de Serra terá uma ótima estrutura à disposição agora”, disse o coronel Ramalho.

O secretário da Segurança Pública reforçou ainda a importância da entrega das novas instalações. “Uma unidade como essa aumenta a autoestima dos nossos camaradas que atuam no Corpo de Bombeiros, que sempre estão à disposição para defender e proteger a sociedade. O comando da Corporação está de parabéns por executar o planejamento de forma tão correta, entregando essa bela unidade padrão”, pontuou.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, também falou sobre os investimentos na Corporação. “Ao assumir o Comando tínhamos a recomendação do governador de fazermos entregas para a sociedade. Em cima disso fomos trabalhando para prestar um serviço melhor aos capixabas. Criamos um programa de expansão dos Bombeiros no Estado e de reforma e melhorias das instalações. Estamos inaugurando a sede nova da Serra, que estava precária. Agora temos uma unidade digna para os nossos militares e temos outras aprovadas pelo governador Renato Casagrande, que estão em fase de projeto. Teremos ainda dez novos postos avançados que serão instituídos no Espírito Santo e aumentarão em quase 50% nossa capacidade operacional, principalmente no interior”, explicou.

Novas viaturas

O Corpo de Bombeiros ainda recebeu 40 novas viaturas leves, modelo Ford Ka, em um investimento de R$ 1.640.000,00. Os veículos irão equipar todos os batalhões e unidades da Corporação no Espírito Santo, com uso para funções administrativas.

“Em dois anos de governo já foram entregues quase 150 novas viaturas. Havia seis anos que o Estado não comprava viaturas de Resgate, mas somente este ano 20 novos veículos foram adquiridos. É uma renovação fundamental pensando somente na sociedade e temos que destacar isso”, reforçou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros.