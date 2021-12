SERRA | Guarda municipal recupera quase 150 carros em 2021

28 de dezembro de 2021

O volume de carros com restrição de furto e roubo recuperados pela Guarda Municipal da Serra em 2021 aumentou 74% em relação a 2020. Ao todo, até o dia 12 de dezembro, foram 141 veículos recuperados ante os 81 do ano anterior.

Este crescimento aconteceu, em grande parte, em virtude do volume maior de operações realizadas em 2021. Foram 7.188 ocorrências atendidas este ano, contra 1.964 em 2020.

“É gratificante ver o resultado do nosso esforço. Conseguimos investimentos importantes em pessoal e também material de trabalho e, assim, foi possível atender melhor a população da Serra. Em 2022, com a nova turma da Romu, será possível fazer ainda mais”, declarou a comandante da Guarda Municipal da Serra, Laís Araújo.



A segurança da população sempre foi um dos principais objetivos da gestão. Desde o começo deste ano, foram nomeados 53 novos Guardas Civis Municipais. A administração também investiu em equipamentos realizando a compra de 100 novos coletes balísticos, cinco motocicletas, 13 carabinas, 10 espingardas e 50 spark’s (equipamento elétrico de choque).



Foram instaladas ainda 94 novas câmeras no Centro de Videomonitoramento. Também em 2021 que a Banda da Guarda Civil Municipal foi criada e o convênio que integrou a Guarda ao Ciodes assinado.