SERRA | Vidigal vai encaminhar PL que concede reajuste salarial aos servidores para a Câmara

O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, vai encaminhar para a Câmara Municipal da Serra o Projeto de Lei (PL) que concede reajuste salarial de 5,78% aos servidores públicos municipais a partir de 1º de maio deste ano. Contudo, o reajuste não inclui o salário do prefeito e do vice-prefeito.

O projeto segue para a Câmara da Serra para ser avaliado pelos vereadores em regime de urgência, e deve ser votado na próxima segunda-feira (8). Atualmente, a prefeitura tem cerca de 11 mil servidores ativos.

O aumento é válido para vencimentos, salários e subsídios dos servidores ocupantes de cargos e empregos públicos da administração direta e autárquica do poder executivo do município da Serra, além de ser extensivo aos proventos de aposentadoria e pensões regidas pelo artigo 7° da Emenda Constitucional n° 41/2003.

De acordo com o PL, o objetivo do reajuste é melhorar o poder aquisitivo dos servidores diante do atual cenário econômico com altos índices inflacionários. Para tanto, foi utilizado o percentual de 5,78%, em observância ao acumulado do IPCA-E no ano de 2022.

Segundo Vidigal, o reajuste proposto está dentro das condições financeiras e orçamentárias vigentes para o exercício, isso sem comprometer o equilíbrio fiscal do município. Com isso, a prefeitura continuará entregando serviços públicos de qualidade, “com seu quadro funcional devidamente valorizado”, enfatiza.

“Nós estendemos a importância de reconhecer e valorizar a dedicação e comprometimento de cada um dos servidores, neste caso, através da viabilização de melhores condições de salário. Motivando assim, o servidor a continuar desempenhando o seu papel na prestação de serviço de qualidade a população”, afirma.