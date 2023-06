Shows animam fim de semana da Festa de São Pedro em Anchieta

A tradicional Festa de São Pedro segue em Anchieta até sábado, 1º de julho, com diversas atrações. A partir desta sexta (30/06) será iniciada a programação de shows com diversas bandas. Até sábado se apresentam as bandas Musical Prateado, Tropical Brasil, Banda Tomaê e Bonde Sertanejo.

Na sexta, além dos shows, acontece homenagem aos pescadores ausentes, escolhidos mediante pesquisa. Já no sábado os shows irão iniciar a partir das 21h, após apresentação da quadrilha da escola Jocelina Nogueira.

A festa é organizada pela prefeitura de Anchieta, por meio da secretaria de Pesca e Aquicultura, com apoio da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, Associação dos Armadores, Maricultores, Pescadores de Pesca do Município de Anchieta (Ampa).

Quinta-feira (29/06/2023)

10h – Concentração Procissão Marítima

Local: Praça Porto de Cima

12h – Procissão Marítima em Honra a São Pedro

Em seguida procissão terrestre saindo do Porto de Cima rumo à Praça São Pedro.

18h – Missa Solene em Honra a São Pedro

Em seguida: apresentação: dança da fita

Apresentação: Quadrilha Junina da Catequese de São Pedro

Música: Vandinho e Luiz Show

Sexta-feira (30/06/2023)

20h – Abertura da festa (sorteio de brindes para os pescadores participantes da procissão marítima e entrega das comendas dos pescadores ausentes)

21h – Banda Tropical Brasil – palco principal

23h – Banda Musical Prateados – Palco principal

Sábado (01/07/2023)

18:30h – Quadrilha da Escola Jocelina Nogueira

21h – Banda Tomaê – Palco principal

23h – Bonde Sertanejo – Palco principal

Obs: dos dias 26/06 a 29/06 haverá venda de comidas típicas por conta da Igreja de São Pedro.