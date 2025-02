Sicoob abre inscrições para o 7º Edital Social neste sábado (01)

today27 de fevereiro de 2025 remove_red_eye146

Até 30 de abril, instituições sem fins lucrativos podem inscrever projetos para receber apoio financeiro da cooperativa. As informações estão em http://www.comunidadesicoob.com.br/editalsocial

A partir deste sábado, dia 1° de março, as inscrições para o 7º Edital Social do Sicoob ES estarão abertas. Com o tema Cooperação Conecta, a iniciativa oferece uma nova oportunidade para instituições sem fins lucrativos ampliarem o impacto de suas iniciativas e fortalecerem as comunidades onde a cooperativa atua.

Cada Instituição pode inscrever até dois projetos desde que a soma deles não ultrapasse o teto indicado no Edital. Os projetos devem ter foco no desenvolvimento local junto aos públicos atendidos pela Instituição.

O 6º Edital Social alcançou um marco significativo, aprovando um montante de R$ 4,4 milhões para 199 projetos de 192 instituições, beneficiando mais de 117 mil pessoas em três estados de atuação do sistema regional: Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. Com um número recorde de 525 inscrições, a iniciativa contemplou propostas voltadas para áreas como desenvolvimento local, educação, cultural, esporte e saúde.

Projeto Amigos da Praia (Ilheus Bahia).

“A cada edição, percebemos o crescimento da participação e o impacto gerado pelos projetos apoiados. Nosso desejo é seguir incentivando iniciativas que transformem comunidades e promovam avanços sustentáveis e inclusivos”, destaca Sandra Kwak, diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade do Sicoob ES.

Para se inscrever, as instituições interessadas devem ser pessoas jurídicas sem fins lucrativos, estar legalmente constituídas, ter se associado a uma cooperativa do Sicoob ES até 31 de dezembro de 2024, estar adimplentes com a cooperativa e possuir cadastro atualizado. Além disso, os projetos devem ser executados em municípios onde as cooperativas singulares do Sicoob ES estão presentes.

Os critérios de seleção incluem aplicabilidade, impacto social e inovação, garantindo que os recursos investidos tenham um retorno efetivo para as comunidades.

Saiba mais

7° Edital Social do Sicoob

Informações: www.comunidadesicoob.com.br/editalsocial

Inscrições: de 1° de março a 30 de abril

foto Projeto Cidadania em Ação – Ballet Melhor Idade de Ibiraçu