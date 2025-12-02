Sicoob anuncia patrocínio ao filme sobre Zico

today2 de dezembro de 2025 remove_red_eye142

A iniciativa fortalece o vínculo entre o Sicoob e seu embaixador, o que traduz o objetivo da marca em uma narrativa que une brasilidade, cooperação e superação, pilares que também sustentam o cooperativismo

O Sicoob anuncia o patrocínio do filme Zico, o Samurai de Quintino, produção que retrata a trajetória de um dos maiores ídolos do futebol brasileiro e atual embaixador da marca. O documentário é produzido pela Vudoo Filmes e Guará Entretenimento em coprodução com a Globo Filmes e será distribuído pela Downtown Filmes. O filme tem previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2026.

O investimento integra a estratégia de gestão de marca do Sicoob, voltada à ampliação da presença institucional em territórios culturais e esportivos. A ação soma-se a outras iniciativas do Sicoob que visam fortalecer o reconhecimento e a consolidação da marca no imaginário coletivo nacional, associando-a a paixões populares e a valores como cooperação, confiança e superação.

“No setor financeiro, a construção de valor de marca depende da consistência com que uma instituição se faz presente no cotidiano das pessoas. A exposição da marca, quando orientada por critérios estratégicos, deixa de ser mera presença em campo e passa a representar experiências que geram reconhecimento e confiança. O patrocínio ao filme sobre o Zico reflete essa visão: uma iniciativa planejada para fortalecer o vínculo do Sicoob com o público brasileiro por meio do futebol e de princípios que traduzem a essência do cooperativismo”, Cláudio Halley, superintendente de Estratégia e Gestão do Sicoob.

Com uma trajetória marcada por talento, disciplina e carisma, Zico consolidou-se como um dos maiores nomes da história do futebol mundial. Ídolo eterno do Flamengo, o “Galinho de Quintino” conquistou títulos nacionais e internacionais, brilhou pela Seleção Brasileira e teve passagem marcante pelo Japão, onde ajudou a popularizar o esporte e se tornou símbolo de dedicação e espírito coletivo, valores que refletem a essência do cooperativismo.

Parceiro do Sicoob desde 2024, Zico atua como embaixador da marca em ações que aproximam a instituição de diferentes públicos e reforçam temas como empreendedorismo, liderança, cooperação e desenvolvimento coletivo. A parceria representa um importante ativo de endosso no campo esportivo, ampliando a presença e o reconhecimento do Sicoob em iniciativas de relevância nacional.

As filmagens começaram no Rio de Janeiro, em março de 2023, no aniversário de 70 anos do Zico e terminaram em 2025, com a ida da equipe para o Japão. O documentário reunirá imagens inéditas, depoimentos de grandes jogadores e mais de 350 itens históricos, incluindo a camisa 10 utilizada no Mundial de 1981. O projeto combina alcance popular e relevância cultural, atributos que fortalecem a presença do cooperativismo financeiro como um movimento moderno, socialmente integrado e de alto reconhecimento público.

Sobre o Sicoob

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 9,3 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras.

É formado por 323 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social.

Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,6 mil pontos de atendimento, e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente. Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.

Sobre o filme

A produção promete emocionar o público com imagens inéditas, além de mais de 350 objetos históricos, entre eles a camisa 10 usada por Zico no Mundial de 1981 e o caderno pessoal onde o atleta registrava seus gols. As gravações ocorrem entre o Rio de Janeiro e o Japão, países que marcaram a carreira do jogador e seu legado.

foto divulgação