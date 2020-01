Sicoob apoia projetos de lazer nas praias do Espírito Santo

O verão é uma época propícia para o lazer e para a prática de programas que envolvem o contato com a natureza e as atividades físicas. É nesse período também que as praias ficam lotadas, em um convite para se refrescar e se divertir.

Essa perspectiva marca a realização de mais uma edição do Circuito de Verão da Rede Gazeta. Durante o mês de janeiro e fevereiro, estão sendo promovidas ações para envolver o público do litoral capixaba em gincanas, brincadeiras e esportes.

Na região metropolitana da Grande Vitória, o Circuito passa por Vila Velha, Serra, Guarapari e Vitória. Outras atividades também serão realizadas na Arena de Verão no Sul do Estado, incluindo corrida e jogos, em Marataízes.

Na região Norte e Noroeste do Espírito Santo, as atividades serão desenvolvidas em Aracruz, Linhares, Colatina e São Mateus. A programação vai até o dia 13 de fevereiro.

Brindes

A expectativa é de muita diversão e atividades para toda a família. Quem passar pelos locais ou participar das atividades, tanto na Grande Vitória quanto no Sul, no Norte e no Noroeste do Estado, vai poder receber brindes do Sicoob ES, instituição que apoia o projeto.

Para o presidente do Sicoob ES, Bento Venturim, o apoio da instituição financeira a esse tipo de ação ajuda a aumentar os laços de interação com a comunidade. “Essa presença é importante para fortalecer nosso vínculo e participar dos momentos de lazer do capixaba”.

Confira os locais e datas já confirmados

Grande Vitória – Circuito de Verão

Vila Velha (Praia da Costa) – 11/01

Serra (Jacaraípe) – 18/01

Guarapari (Praia do Morro) – 25/01

Vitória (Camburi) – 01/02



Região Sul – Arena de Verão

Marataízes (Praia Central) – 11 e 12/01, 18 e 19/01 e 25 e 26/01