Sicoob é pioneiro na integração com serviço ‘Celular Seguro’, lançado pelo Governo Federal

today21 de dezembro de 2023 remove_red_eye100

Novo serviço foi disponibilizado nesta quarta-feira, 20, nas principais lojas de aplicativo

O Governo Federal lançou, na terça-feira (19), o aplicativo “Celular Seguro”. Ele permite que as pessoas denunciem perda, roubo ou furto do aparelho por meio do Gov.br. A partir daí, o sistema avisa simultaneamente desde as instituições financeiras, Anatel, operadoras de telefonia e serviços online para que realizem o bloqueio do aparelho.

O Sicoob, instituição financeira cooperativa, foi um dos primeiros players a realizar a integração ponta a ponta com o “Celular Seguro”. Com a colaboração do Sicoob, a partir de agora a população tem mais um serviço para bloquear o acesso de criminosos às contas bancárias, prevenindo movimentação financeira suspeita em seus aplicativos.

“Nossa participação no projeto foi muito sólida, porque fomos o piloto nessa ação do Governo Federal, que visa combater fraudes a partir do roubo e furto de smartphones. Isso está totalmente alinhado ao nosso objetivo de garantir segurança e inovação para todos os nossos cooperados”, afirma Antônio Vilaça Júnior, diretor de Tecnologia do Sicoob.

Para usar o serviço, o cidadão precisa realizar seu cadastro a partir do login no portal Gov.br e registrar os dados do aparelho, além de cadastrar uma pessoa de confiança, que poderá registrar ocorrência.

No momento da perda, roubo ou furto do dispositivo, com os dados do aparelho previamente cadastrado, a vítima ou a pessoa de confiança cadastrada poderão realizar o registro da ocorrência.

“Após o registro de ocorrência, o Ministério da Justiça notificará as Instituições Financeiras conveniadas, solicitando ações preventivas de bloqueio de contas/dispositivos associados ao CPF da vítima. No caso do Sicoob, após o recebimento da notificação pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) o procedimento será iniciado de imediato, garantindo ainda mais segurança aos cooperados”, comenta Vilaça.

A partir desta quarta-feira (20), o aplicativo “Celular Seguro”, desenvolvido pelo MJSP, estará disponível nas lojas oficiais (Apple e Google). O Sicoob espera que a adesão à solução “Celular Seguro” reduza as ocorrências de fraudes envolvendo roubo/furto de celulares e ofereça ainda mais segurança aos cooperados.

com informações da Assessoria de Comunicação