Sicoob é reconhecido como melhor instituição financeira no Prêmio Finanças Mais

17 de novembro de 2023

Premiação é uma parceria do Estadão com a Austin Ratings

O Sicoob conquistou o primeiro lugar na categoria Bancos – Financiamento durante a 7ª edição do Prêmio Estadão Finanças Mais. A cerimônia de premiação ocorreu no fim de outubro, em São Paulo. Esta é a quarta vez que a instituição financeira cooperativa, que conta com mais de 7,6 milhões de cooperados, é reconhecida como líder nessa categoria.

O ranking é fruto da parceria entre o Estadão e Broadcast, juntamente com a agência classificadora de risco Austin Rating, o mais completo prêmio das instituições financeiras que atuam no Brasil. A base para a análise são as demonstrações contábeis publicadas pelas instituições financeiras em 2022.

Para Fernando Vicente Netto, diretor Financeiro e Administrativo do Sicoob, ganhar esse prêmio reforça o compromisso do Sicoob em contribuir com o desenvolvimento econômico do país.

“O Sicoob se orgulha de ser reconhecido como a melhor instituição financeira na categoria Bancos – Financiamento, no Prêmio Finanças Mais 2023 do Estadão. Isso valida nosso esforço constante em oferecer soluções financeiras relevantes, eficazes e acessíveis aos nossos cooperados”, afirma o executivo.

Além do Estadão Finanças Mais, o Sicoob destacou-se na premiação da Forbes, conquistando a 3ª posição entre as melhores instituições financeiras do país. No Valor 1000, do Valor Econômico, o Sicoob alcançou o Top10 na categoria ‘100 maiores bancos’ do Brasil, assegurando a 9ª posição com R$ 237, 6 bilhões em ativos, número que demonstra um aumento significativo de 24,8% em relação ao ano anterior. Além disso, a carteira de crédito superou R$ 140,5 bilhões, tendo apresentado o maior crescimento (22,4%), em comparação a 2021, entre as 10 maiores instituições financeiras brasileiras.

com informações da Assessoria de Comunicação

foto divulgação