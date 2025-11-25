Sicoob ES alcança 1 milhão de cooperados

Marco mostra a expansão da instituição e o seu papel no desenvolvimento econômico e social de 118 municípios

“Alcançamos um milhão de cooperados em 36 anos de semeadura, baseada em um modelo que coloca as pessoas no mesmo patamar de importância dos resultados”. A frase do presidente do Conselho de Administração do Sicoob Central ES, Bento Venturim, sintetiza o simbolismo do marco atingido pela instituição em novembro deste ano, em uma trajetória iniciada no Espírito Santo em 1989 e que hoje abrange quatro estados.

Os dados institucionais indicaram que o Sicoob ES alcançou um crescimento médio anual de 19%. Foram contabilizados cerca de 50 mil cooperados em 2007, chegou aos 100 mil em 2010, alcançou 200 mil em 2014, ultrapassou 500 mil em 2021 e consolidou o primeiro milhão em 2025.

Para Bento, que também é um dos fundadores do Sicoob no Espírito Santo e no Brasil, o crescimento do sistema regional é resultado de escolhas de pessoas e empreendedores que buscaram um modelo que acompanhou as transformações econômicas e digitais, mantendo características da sua identidade ao longo do tempo.

“No começo, sabíamos o nome, o número da conta e até o saldo de cada um. Ainda hoje, conseguimos manter um nível de proximidade e relacionamento como tínhamos. O Sicoob faz bem e quero agradecer aos profissionais que atuam conosco, aos conselheiros, aos sócios-fundadores, muitos ainda em atuação, e aos cooperados. Dentro da nossa proposta de conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade, é isso que esperamos que todos continuem fazendo”, conta o presidente.

Expansão guiada por proximidade e propósito

Ao longo das mais de três décadas, o crescimento do Sicoob ES esteve atrelado à atuação das cooperativas singulares e de lideranças que preservaram a cultura que deu origem ao sistema regional. Nascer no Espírito Santo e manter tanto o DNA dos sócios-fundadores quanto os valores cooperativistas permitiu à instituição dar continuidade à ideia de que o Sicoob é uma construção coletiva, feita por pessoas que compartilham responsabilidades e participam ativamente do desenvolvimento das regiões onde vivem.

A regional do Sicoob conta com seis cooperativas singulares: Sul-Litorâneo, Sul, Coopermais, Sul-Serrano, Credirochas e Conexão. Com oferta de produtos e serviços de forma digital e física, a capilaridade também contribui para esse impacto.

Atualmente, a instituição está presente em 75 municípios capixabas e 118 cidades, considerando o sistema regional, que atua também no Rio de Janeiro, em São José dos Campos, em São Paulo, e na Bahia, nas cidades de Ilhéus, Itabuna, Santa Luzia, Salvador e Lauro de Freitas.

O Sicoob ES, Maior Grupo Empresarial do Espírito Santo pelo Anuário IEL em 2023, 2024 e 2025, conta com 206 pontos de atendimento e, por atuar de forma hiperlocal, se relaciona diretamente com as comunidades. Só no último ano, foram R$ 10,2 milhões destinados a iniciativas de responsabilidade social, com ações em 115 municípios e benefícios diretos a mais de 540 mil pessoas.

Para o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Central ES, Bento Venturim, o crescimento está ancorado na preservação de práticas que caracterizam o cooperativismo e destaca que o marco está alinhado aos quatro pilares que orientam a gestão do sistema regional: satisfação dos cooperados, pessoas felizes, impacto positivo na sociedade e resultados consistentes.

“Mantemos uma estrutura horizontal e consultiva porque entendemos que proximidade e diálogo são determinantes para evoluir de forma consistente. O avanço do Sicoob ocorre porque somos uma instituição com base sólida, gestão responsável, produtos e serviços relevantes e condições justas”, afirma o presidente.

Em nível nacional, o Sicoob tem mais de 9,1 milhões de cooperados e está presente em todo o País. É a única instituição financeira presente em mais de 400 municípios e, além disso, ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,6 mil pontos de atendimento.