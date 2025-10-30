Sicoob ES custeia 14 mil mamografias dentro do projeto Prevenir

Exame é a principal forma de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, mas apresenta cobertura insuficiente no Brasil

Neste mês, foi celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama, doença que carrega uma triste previsão de atingir mais de 73 mil mulheres em 2025, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca). A mamografia continua sendo o principal exame para a detecção precoce da doença e, para somar esforços com a saúde pública e privada, o sistema regional do Sicoob está custeando 14 mil mamografias este ano em 78 municípios, por meio do Programa Prevenir.

A ação já existe há sete anos e, nesse tempo, já foram mais de 64 mil exames realizados de forma gratuita, garantindo o diagnóstico precoce do câncer de mama. Realizado nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia, o Prevenir é uma das principais ações sociais do sistema regional, realizado em parceria com secretarias de saúde e equipes municipais da Saúde da Família, que seleciona as participantes conforme os critérios do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Esta tem sido uma oportunidade para milhares de famílias. A prevenção continua sendo a melhor forma de salvar vidas e nosso papel, enquanto cooperativa, é somar esforços para viabilizar o acesso a quem mais precisa”, destacou a diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade do Sicoob Central ES, Sandra Kwak.

Recentemente, o Ministério da Saúde atualizou a sua diretriz de rastreamento do câncer de mama para mulheres a partir dos 40 anos, mesmo sem sinais ou sintomas. Isso porque, dados do Painel Oncologia Brasil mostram que uma em cada três mulheres diagnosticadas estão entre 35 e 49 anos.

O Projeto Prevenir busca atender a uma demanda de saúde pública nesse sentido, tendo em vista que, mesmo antes da nova diretriz, a mamografia já apresentava cobertura insuficiente no Brasil, com menos de 40% das mulheres atendidas, de acordo com o DATASUS, sendo que a meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é de 70%.

Além de custear os exames, o Prevenir promove palestras, ações educativas e atividades de promoção da saúde, com o envolvimento de voluntários do Sicoob e parceiros locais. O projeto integra o eixo Saúde dentro da atuação social do Sicoob ES e, em novembro, o programa amplia suas ações para o público masculino, com foco na prevenção do câncer de próstata e, durante o ano, a cooperativa apoia o Prevenir câncer de pele em 10 municípios, com ações realizadas em parceria com as secretarias municipais de saúde.