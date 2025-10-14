Sicoob ES está entre as melhores empresas do Brasil para trabalhar

Em uma crescente constante na valorização de pessoas e no fortalecimento da cultura organizacional junto aos seus funcionários, o sistema regional Sicoob ES conquistou espaço no ranking nacional do prêmio Great Place to Work (GPTW) Brasil 2025 pela primeira vez. A instituição, que já figurava entre as melhores do Espírito Santo, agora passa a integrar a lista das 175 empresas com os melhores ambientes de trabalho do País.

A 29ª edição da premiação foi realizada em São Paulo e destacou organizações que se diferenciam pelo cuidado com o clima organizacional, a inovação e o bem-estar dos colaboradores. O levantamento considera a percepção dos funcionários e as práticas adotadas pela empresa, avaliando critérios como confiança, liderança, valorização do potencial humano e consistência cultural.

“Estar no ranking nacional é uma conquista coletiva, que reflete o quanto as nossas cooperativas valorizam as pessoas e acreditam que o crescimento sustentável começa por elas. É um movimento que vem sendo construído com práticas que fortalecem a confiança e o pertencimento”, destaca a supervisora de Desenvolvimento Humano, Giovanna Barelli, que estava no evento e recebeu o troféu.

A conquista do 73° lugar nacional, entre as empresas de grande porte, é resultado do alinhamento das cooperativas do sistema regional aos quatro pilares estratégicos de gestão: satisfação dos associados, impacto positivo na sociedade, busca por resultados consistentes e pessoas felizes. Esse último voltado ao time interno.

“Estamos sempre em busca do bem-estar, do desenvolvimento e do equilíbrio entre vida pessoal e profissional dos nossos funcionários. Queremos fomentar um ambiente colaborativo e construído por uma base de confiança, para que cada um sinta-se parte de um espaço em que possa aprender e prosperar. Quando esses vínculos se fortalecem, o ambiente se torna mais favorável e todo o sistema avança”, afirma a diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade, Sandra Kwak.