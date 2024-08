Sicoob escala Endrick e Zico como seus novos embaixadores

today21 de agosto de 2024 remove_red_eye77

Parcerias potencializam a comunicação da marca e busca fortalecer o Sicoob entre diversas gerações

O Sicoob, instituição financeira cooperativa com mais de 8,3 milhões de cooperados, escalou dois craques para seu time de estrelas: o jovem prodígio Endrick, atualmente atacante do Real Madrid, e o lendário Zico, ídolo de toda uma geração de brasileiros. Essa parceria histórica transforma os dois em embaixadores da marca, reforçando valores que permeiam o cotidiano do Sicoob e do cooperativismo financeiro, como trabalho em equipe, confiança, pertencimento, excelência, liderança e inspiração, inclusão e diversidade, além de compromissos sociais como educação financeira e interesse pela comunidade.

“Estamos entusiasmados com a possibilidade de trabalhar com Endrick e Zico, dois ícones do futebol que representam o melhor do esporte e da determinação brasileira. Acreditamos que essa aliança reforçará nossos valores cooperativos e atrairá uma nova geração de cooperados que se identificam com esses exemplos de excelência”, comenta Francisco Reposse, diretor Comercial e de Canais do Sicoob.

A escolha de Endrick se deu porque o jovem atleta já se mostrou um ícone para a geração Z. Neste caso, a intenção é reforçar que o cooperativismo financeiro é moderno e conectado, com benefícios também para a juventude.

“Endrick surgiu como um verdadeiro fenômeno no futebol, sendo admirado por milhões de pessoas ao redor do mundo. Queremos unir forças para criar uma conexão com os mais jovens, demonstrando que o Sicoob é uma instituição inovadora e acessível. Nosso objetivo é destacar como o cooperativismo financeiro oferece soluções modernas e alinhadas aos valores e expectativas dessa nova geração”, afirma Reposse.

“Cooperação é tudo, no esporte e na vida. Para vencer no futebol, e realizar nossos sonhos, é preciso unir forças, e acreditar que ao lado de outros, conseguimos mais, e eu estou aqui por isso, pra me unir a mais pessoas nesse movimento, e fazer dele cada vez maior”, destaca o jovem atleta.

Por outro lado, Zico representa a imagem de um ídolo brasileiro para toda uma geração de apaixonados por futebol e construiu uma carreira sólida e de sucesso que transmite confiança e valores alinhados ao Sicoob.

“A habilidade e a liderança do Zico são incomparáveis. Sua trajetória é um exemplo de integridade, dedicação e trabalho em equipe, pilares do cooperativismo financeiro. Com Zico, queremos mostrar como o Sicoob oferece soluções financeiras para o variado perfil de brasileiros, criando oportunidades de negócios e desenvolvendo produtos e serviços que atendem às necessidades de nossos cooperados”, explica o diretor.

“É uma grande satisfação ver o Sicoob apoiando o esporte de forma tão intensa. A parceria com o Sicoob não só fortalece o futebol, mas também destaca a importância do cooperativismo e da união de esforços para alcançar grandes resultados. Juntos, podemos transformar vidas e inspirar novas gerações a seguirem seus sonhos”, declara Zico.

Comunicação é a chave do crescimento

O Sicoob investe em diversas plataformas de comunicação com o objetivo de ampliar a força da marca e de disseminar os princípios do cooperativismo: escolhas democráticas, colaboração e desenvolvimento social, principalmente.

“O Sicoob oferece um modelo de negócios moderno e alinhado com valores contemporâneos, promovendo benefícios para indivíduos, comunidades e a sociedade como um todo, além de ter produtos e serviços financeiros mais acessíveis do que as opções tradicionais. Torná-lo mais conhecido e entendido sempre foi uma necessidade e, nos últimos tempos, estamos encarando esse desafio”, ressalta Reposse.

A chegada de Endrick e Zico robustece a estratégia de marketing da instituição, fortalecendo a marca Sicoob em diversos segmentos. Com uma presença consolidada em eventos esportivos, como o Campeonato Brasileiro e transmissões especiais como a Eurocopa, o Sicoob busca aumentar sua visibilidade e engajamento. Essas ações ampliam o alcance da marca, impactando milhões de torcedores em todo o Brasil.

Além do esporte, o Sicoob tem marcado presença na dramaturgia, com inserções em novelas de grande audiência como ‘Terra & Paixão’ e ‘No Rancho Fundo’, ambas da Globo. As cenas destacam os serviços e produtos do Sicoob, demonstrando sua aplicabilidade no cotidiano dos personagens e, consequentemente, no dia a dia dos telespectadores. Essa estratégia evidencia na ficção o que pode fazer parte da vida dos brasileiros, refletindo os valores do Sicoob e do cooperativismo de maneira prática e acessível.

Na música, a parceria com a dupla sertaneja Jorge & Mateus reforça a conexão emocional com o público, utilizando a popularidade e o alcance da música sertaneja para transmitir a mensagem de cooperação e benefícios financeiros justos.

“As parcerias com Endrick, Zico, Jorge & Mateus e as inserções em produções de dramaturgia fazem parte de uma estratégia para fortalecer nossa marca e promover os valores do cooperativismo financeiro. Queremos mostrar que o Sicoob está presente em todas as esferas da vida dos brasileiros, oferecendo soluções financeiras justas e acessíveis para diferentes perfis. Nossa estratégia de marketing visa ampliar a força e a percepção positiva da marca Sicoob, além de expandir nossa base de cooperados. Com ações de endosso de marca através de grandes ícones e uma estratégia de marketing 360°, estamos criando negócios e reforçando nosso compromisso como uma instituição financeira sólida e inovadora”, conclui o diretor.