Sicoob Sul Litorâneo marca presença na 4ª FECARTES em Iconha/ES

today25 de abril de 2025 remove_red_eye87

O Sicoob Sul Litorâneo confirma sua participação na 4ª FECARTES – Feira de Comércio e Artes do Espírito Santo, que acontece entre os dias 25 e 27 de abril, no Parque de Exposição da ASCAMES, em Iconha/ES. Essa é uma excelente oportunidade para quem deseja conhecer mais sobre o universo cooperativista e aproveitar uma série de benefícios que só o Sicoob pode oferecer.

Durante a feira, o Sicoob Sul Litorâneo contará com um stand especial, preparado para receber visitantes, empreendedores, artesãos e toda a comunidade. A equipe de profissionais estará pronta para esclarecer dúvidas, apresentar soluções financeiras personalizadas e estreitar o relacionamento com o público.

Além do atendimento especializado haverá ações interativas e sorteio de brindes exclusivos para quem passar pelo espaço. Será possível abrir sua conta digital na hora, solicitar análise de crédito e conhecer as vantagens de fazer parte da maior instituição financeira cooperativa do país. Os visitantes também poderão conhecer diversos serviços, como consórcios, investimentos, seguros e muito mais.

Não perca essa oportunidade de vivenciar a inovação, a proximidade e as vantagens do cooperativismo financeiro com o Sicoob Sul Litorâneo na 4ª FECARTES. Participe, leve sua família e amigos e faça parte de uma comunidade que cresce junto com você!

Serviço

Evento: 4ª FECARTES – Feira de Comércio e Artes do Espírito Santo

Data: 25 a 27 de abril

Local: Parque de Exposição da ASCAMES, Iconha/ES