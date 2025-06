Sindbares dobra prêmio para o melhor garçom do Roda de Boteco

Tem garçom caprichando no atendimento? Vai ter prêmio dobrado! O Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares) vai dobrar os valores da premiação para os garçons mais bem avaliados no Roda de Boteco, o maior festival gastronômico do Estado. Serão premiados os três primeiros colocados, escolhidos pelo público com base na qualidade do atendimento prestado nos 40 bares e botecos participantes do evento, que acontece até 6 de julho.

Segundo o presidente do Sindbares/Abrasel ES, Rodrigo Vervloet, a ação reforça o reconhecimento da importância desses profissionais na experiência gastronômica e no relacionamento com o cliente.

Com o novo incentivo, o melhor garçom da edição receberá do sindicato um adicional de R$ 1.000. O segundo colocado será premiado com R $750, e o terceiro, com R$ 500. A ação é realizada com o intuito de promover o reconhecimento da importância desses profissionais na experiência gastronômica e no relacionamento com o cliente.

Durante o festival, a cada visita ao estabelecimento participante, o cliente avalia o atendimento e outras categorias que também estão abertas para disputa, como os petiscos, a higiene e a temperatura da bebida. As notas definem os campeões em cada categoria, e os vencedores serão anunciados após auditoria especializada no Botecão, a festa de encerramento do Roda de Boteco, que este ano acontece nos dias 11 e 12 de julho no Shopping Vila Velha, com shows de Péricles e Pixote.

Ainda, de acordo com o presidente, a proposta também visa estimular o desenvolvimento contínuo da categoria e fortalecer a cultura de excelência no atendimento. “Queremos mostrar que o bom atendimento é um diferencial competitivo e que o profissional bem preparado tem papel fundamental no sucesso de um estabelecimento. Reconhecer esse esforço com premiação é uma forma de valorizar quem se dedica todos os dias a proporcionar uma boa experiência ao cliente”, explica Vervloet.

Além da tradicional premiação, o Roda de Boteco 2025 também deixará um importante legado de qualificação profissional. Antes do início do festival, o Roda de Boteco em parceria com o Sindbares, Fecomércio, Sesc e Senac, preparou uma imersão gratuita de dois dias no Sesc Guarapari. Cerca de 150 garçons participaram do treinamento, que abordou temas como boas práticas no atendimento, recepção ao cliente, legislação e apresentação de cardápios. Ao final, todos receberam certificado emitido pelo Senac.

Roda de Boteco 2025

Com 40 bares e botecos participantes, o Roda de Boteco acontece até 6 de julho em estabelecimentos nas cidades de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Cada bar e boteco preparou um petisco inédito para o evento. Os pratos terão preço único em todos os bares e botecos, de R$ 64,90, acompanhados de uma cerveja Original de cortesia. A lista completa dos estabelecimentos participantes pode ser conferida no instagram oficial do evento.