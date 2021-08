Sine da Serra tem mais de 750 oportunidades de emprego

today16 de agosto de 2021 remove_red_eye11

A Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda da Serra (Seter) – Sine – tem oportunidades para quem está em busca de emprego. Na segunda-feira (16), serão disponibilizados 759 encaminhamentos para vagas de trabalho nos segmentos de indústria, construção civil, comércio e serviços.

Há vagas para auxiliar administrativo, auxiliar de linha de produção, eletricista de manutenção industrial e motorista de caminhão guincho, entre outras. Dos 759 encaminhamentos, 270 são para ofertas de vagas para atuar na parada de usina de uma siderúrgica de grande porte localizada no município.

Para se inscrever, os interessados devem comparecer ao Sine da Serra, localizado no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas, levando carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF, número do PIS e carteira de habilitação, para quem possuir. Em caso de dúvidas, o munícipe pode ligar para o número (27) 3252-7406.

“A Serra é o município que mais gera empregos no Espírito Santo, segundo dados do Caged. A administração tem buscado aumentar ainda mais esses números, indo até as empresas buscar essas vagas, assim como temos buscado contribuir para a qualificação dos profissionais da Serra. Queremos, além de ser o município que mais gera empregos, ser também o que mais absorve a mão de obra da própria cidade”, afirmou Renato Ribeiro, secretário-adjunto de Trabalho, Emprego e Renda.