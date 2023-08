Sine de Vila Velha tem 253 vagas de emprego nesta semana

today21 de agosto de 2023 remove_red_eye78

No Sine de Vila Velha, a semana começou com 253 vagas de emprego em oferta no mercado formal de trabalho. Os interessados em aproveitar as oportunidades devem ficar atentos, pois há vagas para diversas funções em várias áreas de atuação profissional dos setores produtivos. Para garantir encaminhamento, o trabalhador deve comparecer ao Sine, que funciona na Vila do Empreendedor – no subsolo A do Boulevard Shopping –, de segunda a sexta-feira, no período de 8 às 17h, para se cadastrar.

As vagas em aberto se destinam, principalmente, às seguintes áreas: açougueiro, agente de vendas de serviços, ajudante de cozinha, ajudante de obras, analista de logística, atendente de cafeteria, atendente de lanchonete, atendente de lojas, atendente de setor de frios e laticínios, auxiliar administrativo, auxiliar de costura, auxiliar de inventário, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de padeiro, auxiliar de pedreiro, auxiliar de mecânico de refrigeração, auxiliar técnico de refrigeração, bombeiro hidráulico, cabelereiro, camareira de hotel, carpinteiro, churrasqueiro e cordista.

Também há oportunidades para costureira em geral, cozinheiro industrial, eletrotécnico, embalador a mão, empregado doméstico e faxineiro, encarregado de obras, enfermeiro do trabalho, esteticista, estoquista, faturista, gerente de loja e de supermercado, instalador de equipamentos de comunicação, instalador de painéis, manicure/pedicure, maqueiro de hospital, mecânico de automóvel, motorista de ambulância, office-boy, operador de caixa, operador de câmaras frigoríficas, operador de retroescavadeira, pedreiro, pizzaiolo, recuperador de crédito, repositor em supermercados, supervisor de pintura (tratamento de superfícies), técnico em edificações, técnico em manutenção de equipamentos de informática e vendedor interno.