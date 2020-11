Sônia Braga na lista de melhores atores do século pelo NY Times

O jornal “The New York Times” publicou nesta quarta (25) uma lista com os 25 melhores atores do século XXI, até o momento. A atriz brasileira Sonia Braga aparece no 24º lugar do ranking. Os críticos de cinema do jornal Manohla Dargis e A. O. Scott, responsáveis pela escolha dos artistas, destacaram a atuação da atriz nos filmes “Aquarius” (2016) e “Bacurau” (2019), ambos de Kleber Mendonça Filho. As informações são do jornal O Tempo.

“Ela interpreta Domingas (em ‘Bacurau’), uma médica de uma pequena cidade com problemas com bebida e uma personalidade às vezes abrasiva – um papel cômico e sem glamour que ninguém mais poderia ter desempenhado com tanta profundidade e graça. Ou, como disse Mendonça: ‘Em uma sinfonia, ela seria o piano'”, escreveu Scott.