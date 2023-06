Sucesso merecido: Augusto & Atílio comemoram mais de 2 milhões de streams no Spotify

No YouTube, “Corpo Sexy” e “Monta em Mim” também atingiram a marca de 2M de visualizações

Emoção e gratidão! Essas palavras são as que mais definem a dupla Augusto & Atílio nos últimos dias. Os irmãos também chamados pelo público como “UsBrutu” compartilharam com os fãs o sonho de todo artista, a conquista do primeiro ônibus da carreira. Pelas redes sociais, Atílio compartilhou o momento da surpresa feita pela equipe, a “Explosion Music” (veja) e não segurou as lágrimas.

As novidades e sucessos não param por aí. As faixas “Corpo Sexy” – que faz parte do DVD “Ao Vivo em Maresias” e “Monta em Mim” acabaram de alcançar a marca de mais 2 milhões de streams (cada uma) apenas em uma plataforma, o Spotify. No YouTube, os números também ultrapassaram a casa de 2 milhões de visualizações.

E ainda falando de coisas boas, na tarde de terça-feira, 20, a dupla foi confirmada no line-up da Festa de Peão de Barretos, edição 2023. Pela primeira vez, Augusto & Atílio subirão ao palco de um dos eventos mais desejados do público sertanejo. Marcado para o dia 23 de agosto, os artistas farão uma apresentação única no palco “Amanhecer”, no mesmo dia do tão esperado “Boate Azul” com Edson e Hudson e Gian e Giovani.

“Só Deus sabe a alegria que estamos sentindo neste momento. É muito mais que um sonho o que estamos vivendo, são muitos significados: de perseverança, de foco, muito trabalho, e de saber que estamos no caminho certo, de fazer o que amamos. Queremos aproveitar e agradecer a Deus, nossa família, nosso escritório e aos fãs, sem vocês, nada disso seria possível. Vamos com tudo que esse é só o começo”, comentam Augusto & Atílio.

Vale ressaltar que também na última semana, os irmãos estavam em estúdio preparando a nova música “Muié do Cabelo Loiro” que deve chegar às plataformas digitais na primeira quinzena de julho.

