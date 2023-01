Suspeitos de homicídio são presos em Guarapari nesta sexta (13)

today13 de janeiro de 2023 remove_red_eye64

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e o 10º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizaram, nesta sexta-feira (13), a prisão de um homem de 42 anos e do filho dele, de 20 anos, nos bairros Sol Nascente e Nova Guarapari, em Guarapari, respectivamente. Eles são suspeitos de serem autores de um homicídio ocorrido contra Mauri Siqueira da Silva, no dia 04 de novembro de 2022.

Durante o andamento das investigações, os policiais constataram que a motivação do crime está relacionada à disputa do tráfico de drogas na região conhecida como “mercado de peixe”, no Centro de Guarapari.

O titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Guarapari, delegado Franco Malini, esclareceu que a Polícia Militar indicou os membros do grupo e os endereços que utilizavam para o armazenamento de drogas. “Representamos pela busca e apreensão e pela prisão temporária dos suspeitos do homicídio. Todas as prisões foram feitas”, contou.

Outra prisão

Ainda durante a operação, equipes foram ao bairro Santa Margarida, em Guarapari, e deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão contra um indivíduo de 24 anos. Na residência dele foram apreendidos três tabletes de maconha de 800 gramas cada, um tablete de maconha de 400 gramas, um tablete de maconha de 150 gramas, uma bucha de maconha, um caderno de anotações do tráfico de drogas, material para embalo de entorpecentes, R$ 886,00 em espécie.

Todos os indivíduos foram conduzidos à Delegacia Regional de Guarapari, onde foi dado cumprimento do mandado de prisão aos homens de 20 e 42 anos. O suspeito de 24 anos foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Eles foram encaminhados ao sistema prisional.

por Marcus Vinícius Gonçalves, Estagiário

Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)