Temporal causa estragos e interrompe aulas em escola de Rio Novo do Sul

3 de dezembro de 2025

Um temporal registrado na tarde desta quarta-feira (03) provocou danos significativos na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Waldemiro Hemely, localizada no Centro de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. A forte ventania acompanhada de chuva intensa comprometeu parte da estrutura do telhado da unidade escolar.

Imagens enviadas à redação mostram a água invadindo corredores e salas de aula por meio dos vazamentos abertos após o vendaval. O alagamento obrigou a direção da escola a suspender as atividades temporariamente, como medida de segurança para estudantes e funcionários.

Segundo relatos de moradores e servidores da instituição, o grande volume de chuva concentrado em poucos minutos foi o principal responsável pelos estragos. A cobertura do prédio foi a área mais afetada, exigindo reparos urgentes para que as aulas possam ser retomadas.

A Defesa Civil municipal foi acionada para avaliar os danos e orientar sobre as medidas necessárias. Até que os reparos sejam concluídos, a escola permanecerá fechada, e a Secretaria de Educação estuda alternativas para minimizar o impacto na rotina dos alunos.

fonte Andresso Forrozeiro