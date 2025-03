Terceira idade abre Carnaval de Marataízes com Bloco Alegria de Viver

Não faltou animação e disposição dos idosos no Bloco Alegria de Viver, organizado pelo Centro de Convivência Renascer (CCR). O bloco abriu o Carnaval de Marataízes desfilando desde a Rua da Divisa, na Barra, até a sede do CCR, na Cidade Nova.

O prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt, também marcou presença no evento. Aos 76 anos, ele se considera parte da “melhor idade” e faz questão de participar das atividades do CCR. Conhecido por seu espírito animado, Toninho reforça seu gosto pela festa, especialmente no bloquinho, onde sempre destaca “sou muito festeiro”.

O secretário da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho (Semasht), Eduardo Bitencourt, também marcou presença no bloco, acompanhado por diversos servidores da pasta. A animação da folia da melhor idade ficou por conta de uma banda, que embalou o público com clássicas marchinhas de carnaval e muito samba.

O Bloco Alegria de Viver estava tão animado que muitos jovens seguiram o cordão! No final, ainda teve um baile no pátio do CCR ao som de Flash Martins tocando muito forró.