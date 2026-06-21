Terra treme no Litoral Sul: tremor é registrado nas proximidades de Piúma

today21 de junho de 2026 remove_red_eye644

Um tremor de terra de magnitude 2,1 na Escala Richter foi registrado na tarde deste sábado (20) nas proximidades de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. O abalo sísmico ocorreu às 14h12 e, apesar de ter sido considerado de baixa intensidade, chamou a atenção de moradores da região.

De acordo com informações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), o fenômeno foi detectado pelas estações de monitoramento e analisado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP). Não houve registro de feridos ou danos materiais.

Segundo a geóloga e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Luiza Bricalli, responsável pelo Laboratório de Neotectônica e Sismologia (Lanesi), tremores com essa magnitude são classificados como fracos e liberam pouca energia.

“Eventos abaixo de magnitude 3,0 geralmente são considerados pequenos e raramente causam danos. Em algumas situações, podem ser percebidos por pessoas que estejam em repouso ou próximas ao epicentro”, explicou a especialista.

Dados preliminares da USP apontam magnitude de 2,13. Embora o registro indique profundidade de zero quilômetro, os pesquisadores esclarecem que isso não significa que o tremor ocorreu na superfície, mas apenas que não houve informações suficientes para determinar sua profundidade exata. O evento é classificado como um sismo raso.

Os especialistas ressaltam que os dados ainda podem passar por revisões técnicas.

Apesar de causarem apreensão quando são sentidos pela população, tremores de baixa magnitude são relativamente comuns no Brasil. Segundo a RSBR, pequenos abalos sísmicos são registrados quase todas as semanas em diferentes regiões do país, geralmente sem serem percebidos pelos moradores.

No Espírito Santo, os registros não são frequentes, mas também não representam novidade. O último tremor catalogado no Estado ocorreu em julho de 2021, no município de Pancas, com magnitude de 1,4.

O episódio mais marcante da história sísmica capixaba aconteceu em 28 de fevereiro de 1955, quando um terremoto de magnitude estimada em 6,1 atingiu o Estado. Considerado o maior já registrado no Espírito Santo, o fenômeno foi sentido em diversas cidades e provocou relatos de móveis balançando, objetos caindo e rachaduras em imóveis.

Especialistas explicam que os tremores registrados no Brasil estão relacionados à reativação de antigas falhas geológicas existentes no interior da Placa Sul-Americana. Como o país está distante das bordas das placas tectônicas, onde ocorrem os grandes terremotos do planeta, os abalos registrados em território brasileiro costumam ser de baixa intensidade e raramente provocam danos significativos.

foto RSBR/divulgação