Teste do pezinho ampliado detecta 53 doenças congênitas

today18 de fevereiro de 2021 remove_red_eye100

A medicina moderna já conta com um novo aliado para a detecção de doenças congênitas em recém-nascidos. O teste do pezinho ampliado consegue detectar até 53 doenças congênitas, superando o teste simples aplicado atualmente no Sistema Único de Saúde (SUS), que detecta apenas seis doenças congênitas.

O teste ampliado já é realidade na rede pública de saúde de Brasília/DF e instituições privadas do Espírito Santo.

O deputado estadual Renzo Vasconcelos (Progressistas) protocolou na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) uma indicação para a inclusão do teste do pezinho ampliado na rede pública de saúde do ES.

De acordo com o deputado, a versão ampliada detecta até a galactesemia, condição caracterizada pela incapacidade do organismo de metabolizar a galactose em glicose.

“Temos que usar o exemplo de Brasília e trazer para cá também. Com a ampliação do número de detecções pelo exame de sangue, os médicos poderão sugerir mais tratamentos e acompanhamentos imediatamente e, com isso, salvar as vidas dos nossos bebês e garantir que eles tenham uma vida saudável”, destacou.

A indicação 78/2021 foi protocolada na Ales e, em breve, será encaminhada para a Secretaria de Estado da Saúde.

O que é o teste do pezinho?

O teste do pezinho é um exame de sangue simplificado que detecta doenças graves de nascença, algumas fatais, antes mesmo do aparecimento dos sintomas. É o primeiro passo para o diagnóstico correto nos primeiros dias de vida dos bebês e possibilita o início de um tratamento imediato.

Campanha nacional de conscientização

A Campanha “Pezinho do Futuro”, iniciativa do Instituto Vidas Raras, é uma ação de mobilização e conscientização sobre a importância do teste do pezinho ampliado. No site da campanha, há uma petição virtual para a arrecadação de 1 milhão de assinaturas. Após bater essa meta, o documento será enviado ao Governo Federal junto com um pedido de inclusão do teste na rede pública de saúde brasileira.

Para assinar a petição e contribuir com a campanha, o interessado deve acessar o site

https://pezinhonofuturo.com.br/.

Foto: Divulgação/Ales