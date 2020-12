Thaeme e Thiago apresentam live show dia 13 de dezembro

No domingo, 13 de dezembro, às 15h30, a dupla Thaeme e Thiago conseguirá matar um pouco das saudades do palco em uma live show que será realizada no Marco das Três Fronteiras, obelisco e ponto turístico localizado nas cidades de Foz do Iguaçu (PR), Puerto Iguazú e Presidente Franco, divisa territorial entre Brasil, Argentina e Paraguai, respectivamente.

“Esse lugar é lindo e especial. O Paraná é o estado em que a dupla foi lançada, por isso temos um carinho e um amor muito grande pela região”, conta Thaeme. “Além do Brasil, temos muitos fãs na Argentina e no Paraguai, inclusive o clipe da música ‘Bem Feito’, um dos nossos grandes sucessos, foi gravado e Buenos Aires”, fala Thiago.

O repertório do show viajará pelos nove anos da dupla. “Com toda certeza vamos cantar os grandes sucessos da dupla e as novas músicas do DVD QUÍMICA que a gente vem lançando desde o início do ano”, adianta Thaeme. “Vamos cantar também algumas músicas mais lado B, que os fãs sempre pedem, e algumas versões de clássicos da música sertaneja não irão faltar! Como estaremos no Marco das Três Fronteiras, não deixaremos de homenagear nossos irmãos da Argentina e do Paraguai”, conclui Thiago.

Ao todo serão duas horas e meia de apresentação que será transmitida no canal oficial da dupla no YouTube (www.youtube.com/thaemeethiago) e pela TV Brasil (https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar). Marcada inicialmente para o dia 4 e cancelada por conta da pandemia, a live show foi adaptado e acontecerá sem presença de público.