Torneio de Beach Soccer nas areias de Anchieta

Segunda (06), às 18h, na Praia Central de Anchieta, acontece a abertura do Campeonato Municipal de Beach Soccer. 16 times irão disputar jogos até fevereiro nas areias da Praia Central, onde está montada uma arena com arquibancadas. Até o final da temporada de verão haverá diversos eventos esportivos nas praias do município.

A Secretaria Municipal de Esportes e Juventude de Anchieta (Sejuv) divulgou o calendário de eventos do Circuito de Verão 2020. Durante os meses de janeiro e fevereiro irão acontecer Campeonato de Beach Soccer, caminhadas, vôlei de praia, danças na praia, futevôlei e desafios de corrida.

Para o titular da pasta, João Orlando Simões, a programação foi elaborada para mostrar o potencial de atletas anchietenses e oferecer mais atividades para os turistas que frequentam as praias do município durante o verão. “Anchieta é considerada a capital capixaba do esporte, e durante o verão iremos explorar isso, mostrando nosso potencial de atletas”, disse.

Confira a programação: Praia Central (sede)

06/01/20 – SEGUNDA

19h – Início do Campeonato de Beach Soccer



07/01/20 – TERÇA

07h30 – Clínica de Beach Soccer

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer



08/01/20 – QUARTA

07h30 – Clínica de Vôlei de Praia

17h30 – Aula de Treinamento Funcional

18h30 – Dançando na praia

19h – Rodada do Campeonato de Beach soccer



09/01/20 – QUINTA

07h30 – Clínica de Beach Soccer

19h – Rodada do Campeonato de Beach soccer



10/01/20 – SEXTA

17h30 – Aula de Treinamento Funcional

18h30 – Dançando na praia

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer



11/01/20 – SÁBADO

07h30 – Clínica de Stand up paddle

16h00 – Torneio de verão de Vôlei de Praia



12/01/20 – DOMINGO

16h00 – Torneio de verão de Vôlei de Praia



13/01/20 – SEGUNDA

07h30 – Clínica de Vôlei de Praia

19h – Início do Campeonato de Beach soccer



14/01/20 – TERÇA

07h30 – Clínica de Beach Soccer

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer



15/01/20 – QUARTA

07h30 – Clínica de Vôlei de Praia

17h30 – Aula de Treinamento Funcional

18h30 – Dançando na praia

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer



16/01/20 – QUINTA

07h30 – Clínica de Beach Soccer

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer



17/01/20 – SEXTA

17h30 – Aula de Treinamento Funcional

18h30 – Dançando na praia

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer



18/01/20 – SÁBADO

07h30 – Clínica de Stand up paddle



20/01/20 – SEGUNDA

07h30 – Clínica de Vôlei de Praia

19h00 – Início do Campeonato de Beach soccer



21/01/20 – TERÇA

07h30 – Clínica de Beach Soccer

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer



22/01/20 – QUARTA

07h30 – Clínica de Vôlei de Praia

17h30 – Aula de Treinamento Funcional

18h30 – Dançando na praia

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer



23/01/20 – QUINTA

07h30 – Clínica de Beach Soccer

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer



24/01/20 – SEXTA

17h30 – Aula de Treinamento Funcional

18h30 – Dançando na praia

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer



25/01/20 – SÁBADO

07h30 – Clínica de Stand up paddle

16h00 – Torneio de verão de Futvôlei



26/01/20 – DOMINGO

16h00 – Torneio de verão de Futvôlei



27/01/20 – SEGUNDA

07h30 – Clínica de Vôlei de Praia

19h00 – Início do Campeonato de Beach soccer



28/01/20 – TERÇA

07h30 – Clínica de Beach Soccer

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer



29/01/20 – QUARTA

07h30 – Clínica de Vôlei de Praia

17h30 – Aula de Treinamento Funcional

18h30 – Dançando na praia

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer



30/01/20 – QUINTA

07h30 – Clínica de Beach Soccer

19h00 – Rodada do Campeonato de Beach soccer



31/01/20 – SEXTA

17h30 – Aula de Treinamento Funcional

18h30 – Dançando na praia

19h00 – Finais do Campeonato de Beach soccer