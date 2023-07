Tradicional Festa das Neves começa nesta quinta (27) em Presidente Kennedy

today26 de julho de 2023 remove_red_eye126

A cidade de Presidente Kennedy, conhecida por seu turismo religioso por meio da Igreja de Nossa Senhora das Neves, se prepara para receber a tradicional Festa das Neves, um evento que marca o calendário dos fiéis e turistas há muitos anos. A festividade, em honra à Nossa Senhora das Neves, acontecerá entre os dias 27 de julho e 06 de agosto e conta com uma programação diversificada preparada pela Paróquia Nossa Senhora das Neves, com o apoio da prefeitura Municipal de Presidente Kennedy.

A Festa das Neves atrai centenas de fiéis de todo o país, que se reúnem no Santuário localizado na Planície de Muribeca, às margens do rio Itabapoana, para celebrar a devoção a Nossa Senhora das Neves e participar de momentos de fé, reflexão e comunhão.

A festividade contará com uma série de missas e novenas diárias, proporcionando aos participantes a oportunidade de aprofundar sua religiosidade e vivenciar momentos de espiritualidade. O auge das celebrações ocorrerá no dia 05 de agosto, Dia de Nossa Senhora das Neves, com uma missa campal às 10h, seguida por uma solene procissão acompanhada pela tradicional queima de fogos.

Entre as atrações deste ano, destaca-se o show nacional da renomada cantora e compositora de música católica do Brasil, Adriana Arydes, que já gravou 11 CDs e possui 2 DVDs em seu repertório, além de contar com mais de 18 milhões de visualizações no YouTube. Adriana Arydes se apresentará no dia 03 de agosto, proporcionando um momento de louvor e devoção para todos os presentes.

Um aspecto histórico e cultural importante da festa é a Igreja de Nossa Senhora das Neves, considerada Patrimônio Artístico e Histórico do Espírito Santo. A igreja foi construída pelo Padre José de Anchieta, com o trabalho de escravos e índios purís e botocudos. Após um incêndio que destruiu a igreja original, uma nova igreja foi erguida em 1694, com materiais como pedra, barro, areia e óleo de baleia. A igreja tricentenária passou por um processo de restauração após sofrer danos decorrentes de uma lenda sobre um suposto tesouro escondido sob sua fundação.

A Festa das Neves é uma oportunidade não apenas para os fiéis renovarem sua devoção, mas também para os visitantes conhecerem a rica história religiosa e cultural da região.

Confira a programação completa:

27 de julho – Quinta-feira – Inicio da Novena de Nossa Senhora das Neves – Na Matriz

19h – Missa presidida pelo Pe. Antoniel de Almeida Peçanha – Paróquias N. Sra. do Carmo (Wagner e Lajedinho/BA) – Diocese de Ruy Barbosa

Novena / Liturgia / Animação: Comunidade Nossa Senhora das Graças – São Salvador

28 de julho – Sexta-feira – Na Matriz

19h – Missa presidida pelo Pe. Antônio José de Nazareth

Novena / Liturgia /Animação: Comunidade São Sebastião – Leonel

29 de julho – sábado – Na Matriz

19h – Missa presidida pelo Pe. Antônio José de Nazareth

Novena / Liturgia / Animação: Comunidade Nossa Senhora Desatadora dos Nós

30 de julho – Domingo – Na Matriz

19h – Missa presidida pelo Pe. Antônio José de Nazareth

Novena / Liturgia / Animação: Comunidade Nossa Senhora da Penha

31 de julho – Segunda-feira – No Santuário

17h – Carreata saindo da Matriz com destino ao Santuário das Neves

19h – Missa presidida pelo Pe. Frei Levy da Conceição da Paróquia São Paulo Apóstolo – Pequiá

Novena / Liturgia / Animação: Setor Santíssima Trindade

01 de agosto – Terça-feira – No Santuário

19h – Missa presidida pelo Pe. Rogério dos Santos Bebber da Paróquia São João Batista – Jaciguá

Novena / Liturgia / Animação: Setor Esperança e Muribeca

02 de agosto – Quarta-feira – No Santuário

19h – Missa presidida pelo Pe. Alexandro Matos de Oliveira da Paróquia Imaculada Conceição e São Sebastião de Barra do Itabapoana.

Animação: Ministério de Música da Paróquia Imaculada Conceição e São Sebastião de Barra do Itabapoana.

Novena e Liturgia: Setor Estrela da Evangelização

03 de agosto – Quinta-feira – No Santuário

19h – Missa presidida pelo Pe. Ronaldo Borel de Freitas da Paróquia – Sagrado Coração de Jesus – Itaipava

Novena / Liturgia / Animação: Setor Caminhando com Cristo

20h30min – Show com a Cantora Adriana Arydes

04 de agosto – Sexta-feira – No Santuário

19h – Missa presidida pelo Pe. José Carlos Brasil Magalhães da Paróquia São Geraldo Magela – Bom Jesus do Norte

Novena / Liturgia / Animação: Setor Caminho da Paz

05 de agosto – Sábado – No Santuário

6h – Missa presidida pelo Pe. Antônio José de Nazareth

Liturgia / Animação: Equipe Social

8h – Missa presidida pelo Pe. Renan José Valentim de Souza da Paróquia Imaculada Conceição e São Sebastião de Barra do Itabapoana.

Animação: Ministério de Música da Paróquia Imaculada Conceição e São Sebastião de Barra do Itabapoana.

Liturgia: Setor Muribeca e Setor Esperança

10h – Missa presidida pelo Vigário Geral Joselito Ramalho Nogueira

Liturgia / Animação: Setor Santíssima Trindade

13h – Missa presidida pelo Pe. Rogério Guimarães de Almeida Cunha da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Jerônimo Monteiro

Liturgia / Animação: Setor São José

15h – Missa presidida pelo Pe. Josimar Azevedo Pirovani da Paróquia Santíssima Trindade – Marataízes

Liturgia / Animação: Setor Caminhando com Cristo

17h – Missa presidida pelo Pe. Antônio José de Nazareth – Campal

Liturgia / Animação: Côro Stella Degli Alpini, Grupo Vocal Santa Cecília de Conceição e

Côro Veni Creator Spirius de Muniz Freire.

06 de agosto – Domingo – No Santuário

10h – Missa presidida pelo Pe. Gracione Augusto Alves da Paróquia São José – Mimoso do Sul

Liturgia / Animação: Paróquia São José – Mimoso do Sul

15h – Missa presidida pelo Pe. Antoniel de Almeida Peçanha – Paróquias N. Sra do Carmo (Wagner e Lajedinho/BA) – Diocese de Ruy Barbosa

Liturgia / Animação: Comunidade São Salvador e Dois Corações

15 de agosto – Terça-feira – No Santuário

10h – Missa presidida pelo Pe. Antônio José de Nazareth

Liturgia / Animação: Setor Estrela da Evangelização

15h – Missa presidida pelo Pe. Antônio José de Nazareth

Liturgia / Animação: Setor São José