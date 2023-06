TRAGÉDIA | Dentista de 24 anos e motorista de aplicativo morrem após acidente

Um grave acidente na manhã de sexta-feira, 23 de junho, na Rodovia Anchieta, em Cubatão, litoral de São Paulo, causou a morte da cirurgiã-dentista Stephanie Oliveira, de 24 anos, e um motorista de aplicativo, de 33. O veículo foi esmagado entre duas carretas no Km 51 da rodovia e os dois ficaram presos às ferragens.

Stephanie havia saído de São Paulo e voltava para Cubatão, onde morava, quando a colisão aconteceu.

De acordo com a polícia, um motorista de caminhão fugiu da balança de pesagem antes de entrar na área da serra, possivelmente devido a sobrepeso. Em seguida, o caminhão, carregado com cerca de 45 toneladas de soja se chocou com o carro de aplicativo, um Gol. O condutor do caminhão, de 54 anos, foi preso em flagrante.

O carro foi comprimido entre dois caminhões e chegou a ser arrastado por cerca de 50 metros. Os condutores das carretas tiveram ferimentos leves.