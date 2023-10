Tribunal de Contas do ES aprova contas da prefeitura de Piúma com ressalvas

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TC/ES) julgou as contas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, além de mais três câmaras e cinco órgãos. Também foi emitido parecer prévio pelas PCAs de três prefeituras municipais: Alto Rio Novo, Piúma e Itaguaçu.

A prestação de contas anual do Tribunal de Justiça do Espírito Santo referente ao exercício de 2022, quando esteve sob a responsabilidade do desembargador Fábio Clem de Oliveira, foram julgadas regular pelos conselheiros do TC/ES.

As contas do ano de 2021 das cidades de Alto Rio Novo e Itaguaçu foram aprovadas. Já para o município de Piúma, o TC/ES emitiu parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas da prefeitura sob a responsabilidade do então prefeito Paulo Celso Cola Pereira. A administração apresentou no ano de 2021 uma irregularidade referente à abertura de créditos adicionais sem fontes de recursos.

O relator do processo, conselheiro Sérgio Aboudib, manteve a irregularidade citada no campo das ressalvas.

Câmaras Municipais de Muniz Freire, Vargem Alta e Ecoporanga

A prestação de contas anual de 2022 da Câmara de Muniz Freire foi julgada regular. A presidência do Legislativo era de Vilma Soares Louzada.

Também apresentou regularidade nas contas de gestão a Câmara de Vargem Alta, que esteve sob responsabilidade de Alessandra Olga Borges Fassarella em 2022.

Por fim, a Câmara de Ecoporanga apresentou contas regulares em 2022, período em que esteve sob responsabilidade de Genivaldo José de Oliveira.