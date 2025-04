Última semana para inscrições no Edital Social do Sicoob

Na última edição, cerca de R$ 4,4 milhões foram disponibilizados para projetos sem fins lucrativos

Instituições sem fins lucrativos têm até a próxima quarta-feira, 30 de abril, para se inscreverem no 7º Edital Social do Sicoob ES. Com o tema “Cooperação Conecta”, a iniciativa oferece apoio financeiro a projetos com foco no desenvolvimento local, fortalecendo comunidades nos estados onde o sistema regional atua: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos, em São Paulo.

“A cada edição, percebemos o crescimento da participação e o impacto gerado pelos projetos apoiados. Nosso desejo é seguir incentivando iniciativas que transformem comunidades e promovam avanços sustentáveis e inclusivos”, destaca Sandra Kwak, diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade do Sicoob ES.

Cada instituição pode inscrever até dois projetos, desde que a soma dos valores solicitados respeite o limite estabelecido no edital. As propostas devem ser direcionadas a públicos atendidos pela instituição e executadas em municípios com presença das cooperativas singulares do Sicoob ES.

Na última edição, o edital alcançou um marco expressivo: foram R$ 4,4 milhões aprovados para 199 projetos de 192 instituições, beneficiando mais de 117 mil pessoas. O número de inscrições também foi recorde, com 525 propostas enviadas em áreas como desenvolvimento local, educação, cultura, esporte e saúde.

Para participar, a instituição deve ser pessoa jurídica sem fins lucrativos, estar legalmente constituída, ter se associado a uma cooperativa do Sicoob ES até 31 de dezembro de 2024, estar adimplente e com cadastro atualizado. Os critérios de seleção incluem aplicabilidade, impacto social e inovação.

Inscrições e mais informações: www.comunidadesicoob.com.br/editalsocial

Prazo final: 30 de abril de 2025.