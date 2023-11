Últimos dias para se inscrever em concurso da prefeitura de Santa Maria de Jetibá

As inscrições para o concurso público da prefeitura de Santa Maria de Jetibá/ES para cargo de magistério, estão chegando ao final. O processo seletivo se destina ao preenchimento de 44 vagas, bem como formação de cadastro de reserva, para o quadro de servidores do magistério público do município.

As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente via INTERNET até às 16h do dia 20 de novembro de 2023, no site www.institutoconsulplan.org.br, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais). Será permitido ao candidato inscrever-se para mais de um cargo no desde que para turnos distintos das provas.

O boleto bancário poderá ser reimpresso até o dia 21 de novembro de 2023 até as 20h, quando este recurso será retirado do endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. O pagamento poderá ser efetivado em qualquer agência bancária e seus correspondentes ou através de pagamento do boleto on-line, neste mesmo dia.

O presente concurso público será composto pelas seguintes etapas:

a) Prova objetiva, para todos os cargos, de caráter classificatório e eliminatório;

b) Prova discursiva, para todos os cargos, de caráter classificatório e eliminatório;

c) Prova prática, apenas para o cargo de Professor PP (Supervisor Escolar), de caráter classificatório e eliminatório; e

d) Avaliação de títulos, para todos os cargos, de caráter meramente classificatório.

As provas serão realizadas na cidade de Santa Maria de Jetibá, na data provável de 17 de dezembro de 2023, em dois turnos, conforme disposto na tabela a seguir:

Os interessados poderão obter mais informações acerca do concurso público, acessando o Edital no site do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br). Ou entrar em contato pelo telefone 0800-100-4790 (dias úteis, de 8h às 17h30), ou pelo e-mail: [email protected].