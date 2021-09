URGENTE!!! Adiado agendamento de vacinas para adolescentes na Serra

today13 de setembro de 2021 remove_red_eye103

A Secretaria de Saúde da Serra informa que a resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que define os critérios da vacinação para esse público, estava prevista para ser publicada pelo Governo do Estado nesta segunda (13). No entanto, até às 18 horas, a publicação ainda não havia ocorrido.

Portanto, está adiada a abertura do agendamento com doses da vacina contra a Covid-19 para o novo público, que contemplaria adolescentes de 15 a 17 anos, sem comorbidades, e de 12 a 17 anos com comorbidades/deficiência permanente definidas pelo Plano Nacional de Operacionalização – da Campanha contra a Covid-19 na Serra.



A Saúde da Serra enfatiza ainda que, assim que a resolução for publicada, abrirá o agendamento contemplando os adolescentes.