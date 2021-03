URGENTE | Deputados fazem apelo ao Ministério da Saúde para ajudar o município de Linhares

15 de março de 2021

A Deputada Federal Norma Ayub e o Deputado Estadual Theodorico Ferraço encaminharam hoje (15) ofício ao Ministério da Saúde solicitando, em apelo urgente, respiradores artificiais para atendimento aos Hospitais Rio Doce e Geral, ambos de Linhares, para suprir a defasagem das demandas de pacientes com Covid-19.



A iniciativa dos deputados se deu devido ao desabafo emocionante do médico Fernando Aché, infectologista e coordenador do Hospital Geral de Linhares, amplamente divulgado nas redes sociais.



No vídeo, feito pelo próprio médico, ele destaca a necessidade de a população evitar aglomerações e tomar os cuidados necessários para não levar o vírus para dentro de casa, uma vez que não há mais vagas para de UTI para atendimento a pacientes com Covid-19 nos hospitais da cidade.



“Então, você, jovem que está levando Covid para dentro da sua casa, para sua mãe, seu pai, tenha um pouco mais de compaixão pelo próximo porque não tem como mais internar alguém com insuficiência respiratória nesse município. Quem precisar de vaga nem precisa vir ao HGL, pode se dirigir a outra cidade, outro estado, se achar vaga”, foi uma das falas do médico no vídeo.



O deputado Ferraço, em ligação ao prefeito de Linhares, Guerino Zanon, confirmou as necessidades do município e a defasagem de leitos para as demandas do atendimento a pacientes com Covid. “Precisamos unir forças nesse momento para ajudar os municípios a enfrentar essa nova onda da pandemia. Tenho certeza de que o Ministério da Saúde será solidário ao nosso pedido”, disse o deputado.



Na oportunidade, os deputados também afirmaram ao Ministério da Saúde a necessidade de atender ao município de São Mateus, no Hospital Roberto Silvares, tendo em vista ser a unidade referência no norte do estado no combate ao vírus.



“Também solicitamos equipamentos para o hospital de São Mateus porque sabemos da importância dessa instituição para todo norte do estado. Com a graça de Deus, vamos conseguir aumentar o número de leitos nesses hospitais para que a população possa ter um melhor atendimento. Aproveito para reforçar o pedido do Dr. Fernando. Cuidem de seus pais, de sua família, evitem aglomerações, respeitem os protocolos de combate ao vírus. Só assim, conseguiremos ter nossa liberdade de volta”, expressou a deputada Norma Ayub.