VEJA OS LINKS da transmissão | Governador Renato Casagrande divulga na tarde de hoje (02) o novo Mapa de Risco Covid-19

today2 de abril de 2021 remove_red_eye172

Hoje, às 18 horas, o governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, fará um pronunciamento e divulgará o novo Mapa de Risco Covid-19, que deve manter, além da Grande Vitória, mais de 20 municípios no risco extremo.

O Espírito Santo, desde o início da pandemia até o dia 01 de abril, já tinha registrado 7.558 mortes, 384.474 casos confirmados e 352.521 pacientes curados.

Você pode acompanhar a transmissão através dos seguintes canais:

Youtube: http://bit.ly/3bbAxwZ

Facebook: https://bit.ly/2AcE7cD

TVE e Rádio ES – 1160AM: https://bit.ly/3shJYU9