Vem aí a 3ª edição do Itapemirim Praia Motofest dias 14, 15 e 16 de outubro

today6 de outubro de 2022 remove_red_eye44

Chegou a hora dos amantes de motocicletas se reunirem em Itapemirim. Nos dias 14, 15 e 16 de outubro será realizada a 3ª Edição do Itapemirim Praia Motofest. O evento, que acontecerá na chegada de Itaoca, está recheado de atrações e promete receber motociclistas de todo o Espírito Santo e estados vizinhos como Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Além das atrações musicais, o evento contará com um “tour motociclístico”, passando pelos belíssimos pontos turísticos de Itapemirim.

De acordo com o Secretário Municipal de Turismo, Matheus Arantes Costa Soares, um total de 113 motoclubes já confirmaram presença no Motofest. “A expectativa é que no mínimo 2.500 motos estejam presentes no evento. Estamos preparados para que esse número seja ainda maior”, enfatizou.

O evento movimenta toda cadeia produtiva do turismo e está sendo muito aguardado pelos munícipes. Embora o evento tenha preparado uma área de camping, muitos grupos estão garantindo hospedagens em pousadas e hotéis de Itaoca e Itaipava. “Além do evento ser um fomento ao turismo na cidade, vamos proporcionar para a população mais um momento de entretenimento”, concluiu o Secretário.

A 3ª Edição do Itapemirim Praia Motofest é uma realização da Prefeitura de Itapemirim, através da Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com a Associação de Motociclistas de Itapemirim.

Confira a programação completa do evento

Dia 14 (sexta-feira)

18h – Abertura oficial após show com Mig3 – Project.

20h – Arquivo POP.

22h – Banda Rock in Beer.

Dia 15 (sábado)

07h – Café da manhã – local Camping Ginásio Municipal “Dinowalde Rodrigues Peçanha Júnior”.

09h30 – Concentração para motociata – Local do evento.

10h – Tour Motociclístico em pontos turísticos de Itapemirim.

12h – Churrasco para coletados.

14h – Banda Marajah.

16h – Edu Gomes.

17h30 – Banda Cria Caso.

19h – Banda L.S.D.

21h – Banda Ligação Direta.

23h – Mary Di – Trio.

Dia 16 (domingo)

07h – Café da manhã – Local Camping Ginásio Municipal “Dinowalde Rodrigues Peçanha Júnior”.