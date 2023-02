Vencedores do ‘Minha praia é Limpeza’ recebem prêmios, em Itapemirim

20 de fevereiro de 2023

O 1°lugar recebeu um freezer, o segundo colocado levou um liquidificador e espremedor de frutas, e uma fritadeira elétrica foi o prêmio do 3º lugar

A prefeitura de Itapemirim realizou a entrega da premiação aos vencedores do concurso “MINHA PRAIA É LIMPEZA”, promovido pela Secretaria de Meio Ambiente no Verão 2023. O projeto incentivou os comerciantes locais a se tornarem fiscais da natureza, contribuindo assim com a limpeza das praias do município. Os banhistas, ao consumirem nos estabelecimentos comerciais que se cadastraram, tiveram a oportunidade de votar, por meio de um QRCODE, e pontuar cada comércio.

O 1° lugar recebeu um freezer, e o vencedor foi a Distribuidora Dom Pedro, em Itaoca. O segundo colocado, Petisque, levou um liquidificador e espremedor de frutas, e uma fritadeira elétrica foi o prêmio do Divino Sabor Petiscaria que ficou com o 3º lugar. Além disso, o garçom Kauã, do Petisque, recebeu R$ 300 em dinheiro.

O prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio Rocha, foi pessoalmente aos estabelecimentos vencedores entregar os prêmios, e aproveitou para entregar os certificados de parceria e agradecer aos participantes e apoiadores do “Minha Praia É Limpeza”.

Os prêmios foram doações e não geraram custo para o poder executivo municipal.