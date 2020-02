Verão 2020: atrações do final de semana em Anchieta

Neste final de semana tem mais programação de verão em Anchieta. Várias atrações nos principais balneários. Haverá programação para todos os gostos e idades, incluindo apresentações musicais e culturais.

Hoje (07) têm shows na Praça dos Imigrantes, na sede e em Iriri. Já no sábado (08) haverá apresentação musical na Rua Viva no centro da cidade e shows em Iriri. Domingo (09) tem show com Gabriel Rezenda na Praça das Garças, no bairro Porto de Cima.

Confira

SEDE

07/02/2020 – Sexta-feira

Praça dos Imigrantes

20h – Show com Paulinha Ferreira

22h30 – Grupo de Pagode Silvio filho

08/02/2020 – Sábado

Rua Viva

18h30 – Show com Enedino

22h – Show com Sambadorar

09/02/2020 – Domingo

Praça das Garças – Porto de Cima

18h – Show com Gabriel Rezende

14/02/2020 – Sexta

Praça dos Imigrantes

20h – Show com Niumar Santiago

22h30 – Show com Anfrisio Lima e Banda

15/02/2020 – Sábado

Rua Viva

18h30 – Show com Enedino

22h – Show com Gabriel Rezende

PRAIA DO COQUEIRO

02/02/20 – Domingo

14h – Grupo de Pagode Sambleck

IRIRI

07/02/2020 – Sexta

Praça do Artesão

19h – Show com Serena (MPB)

22h – Show com Gabriel Rezende

08/02/2020 – Sábado

Praça do Artesão

19h30 – Show com Duda Felipe

22h – Show com Wender Dalton

14/02/2020 – Sexta

Praça do Artesão

19 h – Show com Enedino (MPB)

22h – Show com Like a Boss

15/02/2020 – Sábado

Praça do Artesão

20h – Show com David Bambim

22h – Show com Bob Rastaclone

CASTELHANOS

14/02/2020 – Sábado

20h – Luau de Verão – DJ, Slackline e outras atividades culturais

21h – Show com Renato Casanova