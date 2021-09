VIANA | Operação Estado Presente aumenta sensação de segurança para população

Foi deflagrada na noite desta sexta-feira (17) a Operação Estado Presente em Viana. Uma parceria entre Governo do Estado, Prefeitura de Viana e Polícia Rodoviária Federal (PRF), a atuação promoveu o aumento da ostensividade e a presença policial nas comunidades, com objetivo de garantir segurança ao morador do município.

As ações ocorreram nos bairros Arlindo Villaschi, Industrial, Ipanema, Marcílio de Noronha, Universal, Soteco, Viana Sede e Vila Bethânia, por meio de abordagens para cessar aglomerações, assim como coibir o volume alto em caixas de som, através do disque-silêncio. Também foram realizadas, em caráter preventivo, buscas por drogas e outros produtos ilícitos.

O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Coronel Alexandre Ramalho, ressalta o empenho para a prevenção e elucidação de crimes na Grande Vitória, a partir do Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

“Temos realizado a Operação Estado Presente nas regiões do interior do Estado e também na Grande Vitória, com foco na visibilidade policial, na prevenção e elucidação de crimes violentos. Agradecemos a todos os policiais e Agentes da Prefeitura de Viana que se empenharam para cumprirmos as premissas do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, conforme preconizado pelo governador Renato Casagrande”, disse o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho.

Para o secretário de Defesa Social de Viana, Capitão Enoni Erlacher, a operação é fundamental para dar a sensação de segurança. “Essa operação é muito importante para Viana, porque aumenta a ostensividade e traz mais segurança para a população”, destacou.

O comandante da Operação, Major Marcos Tadeu, ressaltou a importância da junção entre forças municipais, estaduais e federais. “Juntamos várias forças, em diversos bairros, para uma operação que teve como objetivo a presença policial e levar a todos os moradores a sensação de segurança”, afirmou.

Resultado da ação

De 350 pessoas abordadas uma foi conduzida para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ). Não houve apreensões de armas, munições ou entorpecentes, após as buscas.

Houve ainda abordagens a oito estabelecimentos comerciais (bares, lanchonetes e distribuidoras) e a 70 veículos, entre carros, motos, táxis ou carros de aplicativo e ônibus coletivos. Ao todo, 33 motoristas realizaram testes de bafômetro, sendo que sete recusaram. Os agentes da segurança confeccionaram 36 Autos de Infração de Trânsito (AIT) e recolheram seis carteiras de motoristas. Seis veículos foram removidos para o pátio do Detran.

Participaram da operação a Guarda Civil Municipal, a Comissão Interna de Fiscalização Integrada (Coifin), Polícia Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Batalhão de Trânsito (BPTran) e a PRF.