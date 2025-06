Vice-governador, Ricardo Ferraço, anuncia investimentos em Alfredo Chaves

A manhã desta segunda-feira (02) marcou um momento significativo para o desenvolvimento de Alfredo Chaves. O município recebeu a visita do vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, acompanhado de sua comitiva, ocasião em que foram anunciados importantes investimentos por parte do Governo do Estado e solicitações por parte do prefeito Hugo Luiz.

A agenda iniciou no gabinete do prefeito, na sede da Prefeitura, onde os representantes estaduais foram recepcionados com um café da manhã. Em seguida, a comitiva se dirigiu ao bairro Macrina, que atualmente recebe investimentos do Estado para obras de macrodrenagem, com conclusão prevista para dezembro deste ano.

Outro ponto da visita foi o terreno onde por muitos anos funcionou o Hospital Sant’Anna, no Centro. No local, o vice-governador confirmou o aporte de recursos estaduais para a construção de uma nova unidade de Pronto Atendimento (PA).

“Vamos transformar esse terreno baldio numa unidade de pronto atendimento para ampliar a capacidade de assistência e atendimento à comunidade de Alfredo Chaves”, declarou Ferraço.

A comitiva também visitou um trecho do Rio Benevente, nas proximidades da Câmara Municipal. O prefeito Hugo Luiz destacou a urgência de obras para conter o assoreamento do rio, visando reduzir os impactos das enchentes em períodos chuvosos.

A programação seguiu para a Câmara Municipal, onde as autoridades realizaram pronunciamentos. O prefeito agradeceu o comprometimento do Governo do Estado com o município e reafirmou o desejo de viabilizar novas obras, como a pavimentação da estrada que liga São Marcos a São João de Crubixá, além da construção de um teatro municipal e a pavimentação do acesso à rampa de voo livre em Cachoeira Alta.

Encerrando a agenda, a comitiva visitou as instalações da cervejaria Alfredense, onde puderam conhecer de perto o processo de produção da cerveja local, um exemplo de empreendedorismo no Estado.

Também participaram da visita o deputado federal Da Vitória, o deputado estadual Vandinho Leite, o secretário estadual de Saúde, Tyago Hoffmann, além de vereadores e secretários municipais.