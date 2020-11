Vice-governadora diz que Casagrande apoia Bruno Lamas na Serra

today6 de novembro de 2020 remove_red_eye41

A vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) gravou, nesta quarta-feira (dia 4), um vídeo em que manifesta o seu apoio à eleição do seu correligionário, Bruno Lamas (PSB), a prefeito da Serra. E foi além: no mesmo depoimento, ela afirma que seu apoio a Bruno é compartilhado pelo governador Renato Casagrande, também do PSB.

“Olá, amigos e amigas da Serra. Sou Jaqueline Moraes, vice-governadora do Espírito Santo. Estou aqui na Serra para reafirmar o nosso compromisso: eu e o governador Renato Casagrande estamos com Bruno 40”, diz a vice-governadora, em tom bastante entusiasmado.

O deputado estadual afirmou que tem mesmo o apoio de Casagrande e que Jaqueline “fala em nome do governador”.

“A Jaqueline é uma mulher forte, representa muito para o Estado. O apoio dela é uma honra para nós e nos engrandece. E ela fala pelo governador Renato Casagrande, em sintonia com ele, que está em todo o meu material de campanha. Tenho o direito de imagem, tenho falas, né? Agora, o governador está focado na gestão. Se ele vier à Serra, ele é muito bem-vindo”, acena.

O candidato do PSB reforça: “Jaqueline está falando em nome dele, em conversa com ele. Conversei com o governador várias vezes. Ele me manifestou apoio, o direito de uso de sua imagem, a possibilidade de a gente gravar um vídeo juntos.”

E insistiu: “Repito: se ele votasse na Serra, ele votaria em mim. A partir do momento que ele vier na Serra, ele é bem-vindo. E vida segue, está tudo certo.”

Indagado sobre qual será a estratégia para chegar ao segundo turno na eleição da Serra, Bruno lamenta a falta de debates, em uma campanha com restrições de mobilidade e de aglomerações devido à pandemia do novo coronavírus e em uma cidade que não tem propaganda em emissoras de rádio e TV.

Segundo ele, na próxima segunda-feira (9), a Associação dos Empresários da Serra (Ases) deve promover um debate entre os candidatos, de maneira virtual.

De todo modo, Bruno continua investindo na estratégia de se apresentar com discurso de mudança para quebrar a hegemonia e alternância no poder, que já dura 24 anos na maior cidade do Espírito Santo, entre Sérgio Vidigal e o atual prefeito, Audifax Barcelos (Rede), principal apoiador do candidato Fábio Duarte (Rede) nessa disputa local.

“Bruno é renovação”, diz o jingle do candidato do PSB.

Já o próprio candidato diz o seguinte: “Vou continuar entregando as nossas propostas. Nós temos um programa de governo que atende às perspectivas da cidade. Nós vamos continuar entregando essas propostas através de vídeos, de carros de som, da minha presença. E vamos aguardar o resultado e ir para o 2º turno. As pessoas já conhecem todos os candidatos aqui na Serra. De cada dez pessoas com quem você conversa, oito falam que querem mudança. As pessoas externam que não aguentam mais esse troca-troca. Então, é com essa convicção que acredito que o Bruno Lamas estará no 2º turno”, conclui.