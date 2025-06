VÍDEO | Andressa Urach muda a cor dos olhos com cirurgia na França e relata dores

Andressa Urach revelou recentemente que realizou uma cirurgia para mudar permanentemente a cor dos olhos. O procedimento, conhecido como queratopigmentação, foi feito em Nice, na França, e transformou seus olhos em um tom de azul claro.

“Realizei um sonho de infância”, escreveu a modelo e influenciadora nas redes sociais, ao compartilhar o resultado da mudança.

No entanto, após a cirurgia, Urach contou que começou a sentir fortes dores nos olhos. Preocupada com o desconforto, ela afirmou que pretende procurar um médico no Brasil.

Assim como Andressa Urach, Maya Massafera passou recentemente por uma cirurgia para alterar a cor dos olhos, escolhendo um delicado tom de verde claro.

O que é a queratopigmentação?

A queratopigmentação é um procedimento cirúrgico que consiste na aplicação de um laser sobre a superfície da córnea — processo rápido, que dura cerca de 10 segundos e não causa dor, já que é feito com anestesia local. O objetivo é criar uma espécie de íris artificial, que se sobrepõe à original, permitindo, posteriormente, a aplicação de pigmentos para alterar a coloração dos olhos.

No Brasil, o uso da técnica com finalidade estética, como nos casos das celebridades Andressa Urach e Grazi Massafera, não é permitido. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), a queratopigmentação só é autorizada para fins terapêuticos — especialmente em pacientes com deficiência visual, ajudando a restaurar a aparência da córnea em casos de opacificação ocular.

A entidade acrescentou que pacientes submetidos à técnica relataram sintomas como dificuldade para enxergar, dor ocular, ardência, sensação de areia nos olhos, sensibilidade à luz e lacrimejamento constante. Esses sintomas podem provocar a perda gradual da visão, tanto periférica quanto central, e, em alguns casos, evoluir para cegueira permanente.