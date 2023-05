VÍDEO | Após acidente de carro, passageira é arremessada pelo porta-malas

A passageira de um Fiat Palio foi arremessada pela parte de trás do veículo, após uma colisão envolvendo uma camionete Silverado.

O acidente ocorreu na tarde do último sábado, 27, em Dourados, 251 Km de Campo Grande, no momento em que o motorista tentou realizar uma conversão proibida na Avenida Hayel Bom Faker, sendo atingido violentamente pela camionete. Com o impacto o Palio teve os pneus estourados ao atingir o meio-fio.

As imagens foram capturadas por uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial próximo ao incidente.

A vítima, identificada como Ana Paula Cabrera Delmasso, sofreu ferimentos graves e foi atendida pelas equipes do Corpo de Bombeiros e Samu.