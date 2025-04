VÍDEO | Carreta carregada com drogas tomba na BR-262 e parte da carga é saqueada

Na manhã deste sábado (26), uma carreta carregada com dezenas de tabletes de drogas tombou no km 64 da BR-262, em Marechal Floriano, na região Serrana do Espírito Santo. Segundo informações do portal Montanhas Capixabas, após o acidente, moradores da região teriam saqueado parte da carga de entorpecentes.

As autoridades foram acionadas e estão investigando o caso. Ainda não há informações sobre o motorista do veículo, que fugiu após o ocorrido.

Equipes da Polícia Militar, com o apoio de cães farejadores do K9, estão mobilizadas no local do acidente e, segundo informações, parte da carga ilícita foi escondida em uma área de mata próxima à rodovia.

A operação conta ainda com a presença da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Civil e de diversas unidades da própria Polícia Militar, que seguem realizando o monitoramento e garantindo a segurança no perímetro. As buscas continuam intensas para localizar e recuperar o material disperso.