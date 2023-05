VÍDEO | Casal fazendo sexo dentro de agência bancária é flagrado por populares

Um casal foi flagrado na segunda-feira, dia 08, fazendo sexo literalmente dentro de uma agência bancária – Bradesco – em Francisco Morato, São Paulo.

Sem nenhum constrangimento, o ato durou mais de 30 minutos e pela vidraça, com visão para a rua, é possível ver toda a cena que acontece próximo aos caixas eletrônicos.

Todos que passavam pelo local podiam ver o casal e alguns que presenciaram passaram a filmar a cena de total desrespeito.

Casal pode responder criminalmente

No artigo 233 do Código Penal Brasileiro, praticar ato obsceno – o que inclui sexo – em lugares públicos é crime, com pena prevista de três meses a um ano de detenção, ou multa.